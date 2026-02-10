Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, καθώς ετοιμάζονται να υποδεχτούν το δεύτερο παιδί τους. Η ευχάριστη είδηση ανακοινώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου από την ίδια την Αλεξάνδρα Νίκα, μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο στα social media.

Στο βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε οικογενειακά στιγμιότυπα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τον γιο τους, Βασίλη. Η κορύφωση της ανάρτησης ήρθε στο τέλος, όταν ο μικρός Βασίλης φάνηκε να φιλά τη φουσκωμένη κοιλιά της μητέρας του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Αλεξάνδρα Νίκα – Κωνσταντίνος Αργυρός: Θα γίνουν γονείς για δεύτερη φορά – Η τρυφερή ανάρτηση στο Instagram

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Φαίης Φώτου στην εκπομπή «Το Πρωινό», το ζευγάρι περιμένει κοριτσάκι. Η Αλεξάνδρα Νίκα διανύει ήδη τον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της, ενώ οι δυο τους είχαν μοιραστεί τα ευχάριστα νέα με τους γονείς τους πριν από περίπου δύο μήνες, κατά τη διάρκεια ενός οικογενειακού τραπεζιού.

Οι πρώτες δηλώσεις των παππούδων

Ο Βασίλης Αργυρός εξομολογήθηκε: «Η χαρμόσυνη ανακοίνωση έγινε πριν από λίγες ημέρες. Να πάνε όλα καλά και να είναι ευτυχισμένοι. Η μεγαλύτερη ευτυχία του Κωνσταντίνου είναι η οικογένειά του. Να είναι καλά η οικογένειά του και δευτερευόντως και η καριέρα του. Ο καθένας νομίζω έχει προτεραιότητα την οικογένειά του από οτιδήποτε άλλο».

«Μόνο χαρά νιώθω όταν μια οικογένεια μεγαλώνει. Όταν δύο νέα παιδιά που αγαπιούνται και θέλουν να δώσουν όλη τη φροντίδα τους σε μια νέα ζωή που είναι κομμάτι τους, αυτό είναι ευτυχία», ανέφερε από την πλευρά του ο πατέρας της Αλεξάνδρας Νίκα, Γιώργος Νίκας.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: