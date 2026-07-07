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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Προανήγγειλε τέσσερις μεταγραφικές… βόμβες – “Πάμε για το 4 στα 4”

Η ανάρτηση του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Προανήγγειλε τέσσερις μεταγραφικές… βόμβες – “Πάμε για το 4 στα 4”
EUROKINISSI
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Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προανήγγειλε μεταγραφικές “βόμβες” για τον Παναθηναϊκό, μέσω ανάρτησής του στα social media.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Μπράνκου Μπάντιο αναμένεται να βρεθεί σήμερα, Τρίτη 7 Ιουλίου στην Αθήνα, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο «τριφύλλι». Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός έχει έρθει σε συμφωνία με τον Άιζακ Μπόνγκα, με τον Γερμανό φόργουορντ να ετοιμάζεται να ενταχθεί στο ρόστερ.

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Το ενδιαφέρον, ωστόσο, στράφηκε στην ανάρτηση του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για περισσότερες από μία μεταγραφικές ανακοινώσεις μέσα στην ημέρα.

«Ένα μπαμ θα έχουμε σήμερα, μπορεί και ένα δεύτερο. Παίζει να έχουμε και τρίτο και κερασάκι και ένα τέταρτο. Και μπαμ και μπουμ, και μπαμ και μπουμ. Πάμε για το 4 στα 4», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο Instagram.

Η ανάρτησή του προκάλεσε έντονο ενθουσιασμό στις τάξεις των φίλων του Παναθηναϊκού, οι οποίοι περιμένουν με αγωνία τις επίσημες ανακοινώσεις και τις επόμενες κινήσεις της ομάδας στη μεταγραφική αγορά.

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