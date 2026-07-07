Συρία: 18 τραυματίες από τις εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο όπου μένει ο Μακρόν στη Δαμασκό – Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών

Σειρά εκρηκτικών μηχανισμών ανατινάχθηκε κοντά στο ξενοδοχείο όπου έχει καταλύσει ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν που επισκέπτεται την Δαμασκό, έγινε γνωστό από συριακή πηγή ασφαλείας.

Το Al Jazeera αναφέρει δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν κοντά στο Υπουργείο Τουρισμού στη συριακή πρωτεύουσα. Οι λόγοι των εκρήξεων παραμένουν άγνωστοι, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

Two explosions occurred in Damascus, near the hotel where French President Emmanuel Macron is staying. pic.twitter.com/u0Wgh4Tek7— THE UNKNOWN MAN (@T_h_E_Unk_5O5O5) July 7, 2026

Ο Γάλλος πρόεδρος δεν άκουσε τις εκρήξεις που σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα της Συρίας το πρωί της Τρίτης, ανέφερε το γραφείο του. Ο Μακρόν βρισκόταν καθ’ οδόν για να συναντηθεί με τον Σύρο πρόεδρο Άχμεντ αλ Σάρα.

«Ο Μακρόν έφυγε από το ξενοδοχείο ένα τέταρτο πριν από τις εκρήξεις» αναφέρουν και συριακά ΜΜΕ. Σύμφωνα με το Al Jazeera δύο εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά στο υπουργείο Τουρισμού στη συριακή πρωτεύουσα.

Şam'da Macron'un kaldığı otelin yakınlarında patlama meydana geldi, patlama Turizm Bakanlığı önünde gerçekleşmiş.



Bir minibüs ile bir motor patlatılmış.



Patlama sırasında Macron, Şaraa ile sarayda görüşüyor.



Konum: 37SBT4855611503 pic.twitter.com/HHOo3CQQSW— Ayhan Erkara (@BarracudaVol1) July 7, 2026

Ο Εμανουέλ Μακρόν είναι «σώος και αβλαβής», ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων, προσθέτοντας ότι ο Γάλλος πρόεδρος συνεχίζει την επίσκεψή του στη Δαμασκό, μετά τις εκρήξεις. Έφτασε στην πρωτεύουσα της Συρίας τη Δευτέρα, συνοδευόμενος από αρκετούς Γάλλους επιχειρηματίες.

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Συριακά ΜΜΕ ανέφεραν νωρίτερα τρεις νεκρούς και αρκετούς τραυματίες, αλλά το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε επίσημα έως στιγμής δύο εκρήξεις, με 18 τραυματίες, μεταξύ αυτών και τέσσερις αστυνομικούς. Ο δεύτερος εκρηκτικός μηχανισμός φαίνεται ότι είχε ως στόχο τους διασώστες.

Μεταξύ των τραυματιών είναι μέλη των δυνάμεων ασφαλείας του Σύρου προέδρου. Μια άλλη αναφορά ανέφερε ότι επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας και οι δρόμοι στην περιοχή έκλεισαν.

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Σύμφωνα με τις αναφορές των συριακών ΜΜΕ, οι εκρηκτικοί μηχανισμοί ήταν αυτοσχέδιοι, και οι δυνάμεις ασφαλείας εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες. Μια πηγή που μίλησε στο AFP είπε ότι ο ένας μηχανισμός ήταν κρυμμένος σε έναν κάδο απορριμμάτων, ενώ ο άλλος εξερράγη μέσα σε ένα όχημα.

Ο Εμανουέλ Μακρόν έφτασε στη Δαμασκό τη Δευτέρα, και είναι ο πρώτος ηγέτης μιας μεγάλης δυτικής δύναμης που επισκέπτεται τη Συρία εδώ και πολλά χρόνια μετά την πρώτη από την έναρξη του συριακού εμφυλίου πολέμου το 2011. Η επίσκεψή του είναι επίσης η πρώτη από τότε που το καθεστώς Άσαντ ανατράπηκε στα τέλη του 2024 και ο Αχμάντ αλ Σάρα, πρώην ηγέτης των τζιχαντιστών ανταρτών, ανέλαβε την εξουσία.

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من مراسم استقبال الرئيس أحمد الشرع لماكرون بقصر الشعب بدمشق قبل قليل رغم التفجير التخريبي في منطقة الحلبوني بدمشق https://t.co/EToR8fef9Z pic.twitter.com/Fwnm4ZfAHp— Omar Alhariri (@omar_alharir) July 7, 2026

⚡️🇸🇾🇫🇷 Footage showing the aftermath of the explosion in Damascus, Syria. https://t.co/EGySqIkMWK pic.twitter.com/6Tc1amZF1P ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 7, 2026

Τηλεοπτικά πλάνα δείχνουν σύννεφα καπνού να υψώνονται στον ουρανό πάνω από την πόλη την Τρίτη.

BREAKING: Several explosions have been reported in Damascus, Syria, near the hotel where French President Emmanuel Macron is staying.



The cause of the blasts is not yet clear, and there are no immediate reports of casualties or damage. pic.twitter.com/SoW4WGvx2n— The Iranian Letter (@TheIranianzg3z) July 7, 2026

Αυτόπτες μάρτυρες είδαν καπνό να υψώνεται από την περιοχή του ξενοδοχείου όπου ο Εμανουέλ Μακρόν πέρασε την νύκτα στο κέντρο της Δαμασκού και από όπου είχε αναχωρήσει νωρίτερα με προορισμό το προεδρικό μέγαρο όπου έχει συνομιλίες με τον πρόεδρο της Συρίας.

مشاهد من اللحظات الأولى لانفجار العبوات الناسفة بدمشق https://t.co/7Jwe0wDVp5 pic.twitter.com/YGJ2Nfzd51— Omar Alhariri (@omar_alharir) July 7, 2026

Video shows a vehicle burning after multiple reported explosions in Damascus, Syria. pic.twitter.com/ILqoDfhD31— Brandon Doggett (@brandondoggett) July 7, 2026

🇸🇾🇫🇷

Le président Ahmed al-Shara et le président Emmanuel Macron participent à un dîner officiel à Damas, à l’occasion de la visite historique du chef de l’État français en Syrie. pic.twitter.com/ImO5Bw0R9t— 𝐒𝐲𝐫𝐢𝐚𝐧𝐨. (@syrien_1libre) July 6, 2026

Οι πρόεδροι της Γαλλίας και της Συρίας έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν στην Άγκυρα την Τρίτη για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου Αχμέντ αλ Σάρα αναμένεται να έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ο Εμανουέλ Μακρόν πρώτα ταξίδεψε στη Δαμασκό.

Το περιστατικό σημειώνεται λίγες ημέρες μετά την έκρηξη εκρηκτικού μηχανισμού σε καφέ κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο της Δαμασκού, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 10 άνθρωποι και τραυματίστηκαν ακόμη 20, εντείνοντας τις ανησυχίες για την κατάσταση ασφαλείας στη συριακή πρωτεύουσα.