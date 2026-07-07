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Συρία: 18 τραυματίες από τις εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο όπου μένει ο Μακρόν στη Δαμασκό – Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών

Λίγη ώρα μετά το συμβάν, ο Γάλλος πρόεδρος συναντήθηκε με τον αλ Σάρα

Συρία: 18 τραυματίες από τις εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο όπου μένει ο Μακρόν στη Δαμασκό – Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών
DEBATER NEWSROOM
UPD: 11:55

Σειρά εκρηκτικών μηχανισμών ανατινάχθηκε κοντά στο ξενοδοχείο όπου έχει καταλύσει ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν που επισκέπτεται την Δαμασκό, έγινε γνωστό από συριακή πηγή ασφαλείας.

Το Al Jazeera αναφέρει δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν κοντά στο Υπουργείο Τουρισμού στη συριακή πρωτεύουσα. Οι λόγοι των εκρήξεων παραμένουν άγνωστοι, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

Ο Γάλλος πρόεδρος δεν άκουσε τις εκρήξεις που σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα της Συρίας το πρωί της Τρίτης, ανέφερε το γραφείο του. Ο Μακρόν βρισκόταν καθ’ οδόν για να συναντηθεί με τον Σύρο πρόεδρο Άχμεντ αλ Σάρα. 

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«Ο Μακρόν έφυγε από το ξενοδοχείο ένα τέταρτο πριν από τις εκρήξεις» αναφέρουν και συριακά ΜΜΕ. Σύμφωνα με το Al Jazeera δύο εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά στο υπουργείο Τουρισμού στη συριακή πρωτεύουσα.

Ο Εμανουέλ Μακρόν είναι «σώος και αβλαβής», ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων, προσθέτοντας ότι ο Γάλλος πρόεδρος συνεχίζει την επίσκεψή του στη Δαμασκό, μετά τις εκρήξεις. Έφτασε στην πρωτεύουσα της Συρίας τη Δευτέρα, συνοδευόμενος από αρκετούς Γάλλους επιχειρηματίες.

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Συριακά ΜΜΕ ανέφεραν νωρίτερα τρεις νεκρούς και αρκετούς τραυματίες, αλλά το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε επίσημα έως στιγμής δύο εκρήξεις, με 18 τραυματίες, μεταξύ αυτών και τέσσερις αστυνομικούς. Ο δεύτερος εκρηκτικός μηχανισμός φαίνεται ότι είχε ως στόχο τους διασώστες.

Μεταξύ των τραυματιών είναι μέλη των δυνάμεων ασφαλείας του Σύρου προέδρου. Μια άλλη αναφορά ανέφερε ότι επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας και οι δρόμοι στην περιοχή έκλεισαν.

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Σύμφωνα με τις αναφορές των συριακών ΜΜΕ, οι εκρηκτικοί μηχανισμοί ήταν αυτοσχέδιοι, και οι δυνάμεις ασφαλείας εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες. Μια πηγή που μίλησε στο AFP είπε ότι ο ένας μηχανισμός ήταν κρυμμένος σε έναν κάδο απορριμμάτων, ενώ ο άλλος εξερράγη μέσα σε ένα όχημα.

Ο Εμανουέλ Μακρόν έφτασε στη Δαμασκό τη Δευτέρα, και είναι ο πρώτος ηγέτης μιας μεγάλης δυτικής δύναμης που επισκέπτεται τη Συρία εδώ και πολλά χρόνια μετά την πρώτη από την έναρξη του συριακού εμφυλίου πολέμου το 2011. Η επίσκεψή του είναι επίσης η πρώτη από τότε που το καθεστώς Άσαντ ανατράπηκε στα τέλη του 2024 και ο Αχμάντ αλ Σάρα, πρώην ηγέτης των τζιχαντιστών ανταρτών, ανέλαβε την εξουσία.

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Τηλεοπτικά πλάνα δείχνουν σύννεφα καπνού να υψώνονται στον ουρανό πάνω από την πόλη την Τρίτη.

Αυτόπτες μάρτυρες είδαν καπνό να υψώνεται από την περιοχή του ξενοδοχείου όπου ο Εμανουέλ Μακρόν πέρασε την νύκτα στο κέντρο της Δαμασκού και από όπου είχε αναχωρήσει νωρίτερα με προορισμό το προεδρικό μέγαρο όπου έχει συνομιλίες με τον πρόεδρο της Συρίας.

Οι πρόεδροι της Γαλλίας και της Συρίας έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν στην Άγκυρα την Τρίτη για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου Αχμέντ αλ Σάρα αναμένεται να έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ο Εμανουέλ Μακρόν πρώτα ταξίδεψε στη Δαμασκό.

Το περιστατικό σημειώνεται λίγες ημέρες μετά την έκρηξη εκρηκτικού μηχανισμού σε καφέ κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο της Δαμασκού, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 10 άνθρωποι και τραυματίστηκαν ακόμη 20, εντείνοντας τις ανησυχίες για την κατάσταση ασφαλείας στη συριακή πρωτεύουσα.

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