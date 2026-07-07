Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας;
Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 23χρονη βρέθηκε νεκρή μέσα σε διαμέρισμα – Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Την αναζητούσαν οι γονείς της

Θεσσαλονίκη: 23χρονη βρέθηκε νεκρή μέσα σε διαμέρισμα – Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία
(EUROKINISSI/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)
DEBATER NEWSROOM

Νεκρή μέσα σε διαμέρισμα στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης εντοπίστηκε χθες Δευτέρα 6/7 το μεσημέρι μια 23χρονη από τη Βόρεια Μακεδονία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς της την αναζητούσαν χωρίς αποτέλεσμα, ενώ η νεαρή κοπέλα βρέθηκε από συγγενικό της πρόσωπο που μετέβη στο διαμέρισμα. Επί τόπου κλήθηκε και ιατροδικαστής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τη μακροσκοπική εξέταση της σορού της 23χρονης και από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει μέχρι στιγμής οι Αρχές, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

Ωστόσο, οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται και διευρωνόνται όλα τα ενδεχόμενα.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μηχανογραφικό 2026: Τα 10 λάθη που μπορεί να σας στερήσουν μια θέση στη σχολή που θέλετε
ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανογραφικό 2026: Τα 10 λάθη που μπορεί να σας στερήσουν μια θέση στη σχολή που θέλετε

Από σήμερα Τρίτη 7/7 έως την Πέμπτη 16/7 μπορούν να υποβάλλουν το μηχανογραφικό 2026 οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Η διαδικασία είναι απλή και γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας michanografiko.it.minedu.gov.gr, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπαίνουν με τη χρήση των προσωπικών κωδικών τους. Όπως κάθε χρόνο, η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου […]

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Μηχανογραφικό 2026: Τα 10 λάθη που μπορεί να σας στερήσουν μια θέση στη σχολή που θέλετε
ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανογραφικό 2026: Τα 10 λάθη που μπορεί να σας στερήσουν μια θέση στη σχολή που θέλετε

Από σήμερα Τρίτη 7/7 έως την Πέμπτη 16/7 μπορούν να υποβάλλουν το μηχανογραφικό 2026 οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Η διαδικασία είναι απλή και γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας michanografiko.it.minedu.gov.gr, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπαίνουν με τη χρήση των προσωπικών κωδικών τους. Όπως κάθε χρόνο, η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου […]