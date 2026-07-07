Θεσσαλονίκη: 23χρονη βρέθηκε νεκρή μέσα σε διαμέρισμα – Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Νεκρή μέσα σε διαμέρισμα στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης εντοπίστηκε χθες Δευτέρα 6/7 το μεσημέρι μια 23χρονη από τη Βόρεια Μακεδονία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς της την αναζητούσαν χωρίς αποτέλεσμα, ενώ η νεαρή κοπέλα βρέθηκε από συγγενικό της πρόσωπο που μετέβη στο διαμέρισμα. Επί τόπου κλήθηκε και ιατροδικαστής.

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Από τη μακροσκοπική εξέταση της σορού της 23χρονης και από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει μέχρι στιγμής οι Αρχές, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

Ωστόσο, οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται και διευρωνόνται όλα τα ενδεχόμενα.