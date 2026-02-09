Αλεξάνδρα Νίκα – Κωνσταντίνος Αργυρός: Θα γίνουν γονείς για δεύτερη φορά – Η τρυφερή ανάρτηση στο Instagram

Τον ερχομό του δεύτερου παιδιού τους περιμένουν οι Αλεξάνδρα Νίκα και Κωνσταντίνος Αργυρός, όπως έκαναν γνωστό μέσω των social media.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Δευτέρας 9/2 η Αλεξάνδρα Νίκα με ανάρτησή της σε story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ανακοίνωσε το χαρμόσυνο νέο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο βίντεο φαίνονται οικογενειακές στιγμές ανάμεσα στο ζευγάρι και τον γιο τους Βασίλη, ο οποίος στο τέλος του βίντεο φιλάει την φουσκωμένη κοιλιά της μητέρας του.

«Θα γίνω κουμπάρα τους»: Η δήλωση της Γκιλφόιλ

Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής (08/02) στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης”, ώστε να παρακολουθήσει το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός από κοντά.

Ένα 24ωρο νωρίτερα, η πρέσβης είχε μιλήσει στην κάμερα της εκπομπής “Το Πρωινό” του Ant1, όπου η απάντηση της σε ερώτηση για την Αλεξάνδρα Νίκα και τον Κωνσταντίνο Αργυρό, πυροδότησε πολλές συζητήσεις.

Όλα ξεκίνησαν ότι η Espresso σε δημοσίευμα της έκανε λόγο για κουμπαριά της Κίμπερλι Γκιλφόιλ με το ζευγάρι, το οποίο θα αποκτήσει το δεύτερο παιδί του. Απαντώντας στην σχετική ερώτηση είπε: «ναι (σ.σ. θα γίνω κουμπάρα τους), είναι πολύ συναρπαστικό, είναι υπέροχοι άνθρωποι, είναι σαν οικογένειά μου και το περιμένω με ανυπομονησία».

«Είναι τιμή και ευλογία, είναι πραγματικά υπέροχο να βρίσκομαι εδώ και να έχω τόσες χαρούμενες αναμνήσεις» δήλωσε η Κίμπερλι Γκιλφόϊλ.

Ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε: «Παιδιά, το είπε ξεκάθαρα ότι θα γίνει κουμπάρα. Είναι παντρεμένοι ο Αργυρός με τη Νίκα, έχουν βαφτίσει το πρώτο παιδί; Άρα προφανώς θα γίνει κουμπάρα στο 2ο παιδί», με την Φωτεινή Πετρογιάννη να τονίζει ότι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έχει μιλήσει ξανά για παιδιά.