Jeremy Clarkson: Όταν ο γνωστός παρουσιαστής που διαγνώστηκε με καρκίνο είχε χαρακτηρίσει την Ελλάδα… “τουαλέτα”

Ο Jeremy Clarkson, ένας από τους πιο γνωστούς και αμφιλεγόμενους παρουσιαστές στη Βρετανία, αποκάλυψε ότι πάσχει από επιθετική μορφή καρκίνου. Η είδηση έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου και έχει προκαλέσει σοκ και συμπόνοια από πληθώρα ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Αναμφίβολα πρόκειται για ένα πρόσωπο που βρίσκεται συχνά στο προσκήνιο καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις με τα σχόλιά του. Δεν έχει διστάσει να μιλήσει με πολύ καυστικό τρόπο για διάφορες χώρες και κοινωνικές ομάδες, ενώ στο παρελθόν στο «στόχαστρό του» είχε πέσει και η Ελλάδα.

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Ειδικότερα, ένα άρθρο του Jeremy Clarkson το 2008 στην εφημερίδα The Sun έγινε αφορμή για έντονες συζητήσεις, καθώς στα πλαίσια διαφημιστικής καμπάνιας είχε χαρακτηρίσει την Ελλάδα… τουαλέτα! Μάλιστα, τα σχόλια που έκανε για την εικόνα των Ελλήνων πολιτών θεωρήθηκαν υποτιμητικά, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις.

Μάλιστα το θέμα πήρε πολύ μεγάλη έκταση και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να γίνουν κι επίσημες καταγγελίες προς την αρμόδια επιτροπή δεοντολογίας του βρετανικού Τύπου. Γενικότερα, αν και ο Jeremy Clarkson είναι γνωστός για το προκλητικό ύφος του, δεν είναι λίγες οι στιγμές που αρκετοί έχουν θεωρήσει ότι υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια της σάτιρας.

Η διάγνωση με καρκίνο

Η αποκάλυψη του Jeremy Clarkson ότι πάσχει από επιθετική μορφή καρκίνου έγινε μέσα από την εκπομπή του στο Amazon Prime. Με μεγάλη συγκίνηση είπε στους Τσάρλι και Κάλεμπ Κούπερ με τους οποίους διατηρεί το αγρόκτημά τους Diddly Squat Farm στο Κότσγουολντς, ότι διαγνώστηκε τον Μάιο.

Χαρακτηριστικά ο Jeremy Clarkson είπε: “Έκανα ιατρικές εξετάσεις, θυμάσαι τον Μάιο. Εξαφανίστηκα την προηγούμενη εβδομάδα και έκανα βιοψία και είναι καρκίνος και είναι επιθετικός, αλλά είναι πολύ νωρίς, οπότε η θεραπεία θα ξεκινήσει, ξέρεις». «Προσευχόμουν να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη συγκομιδή και μετά να πάω να κάνω κάποια θεραπεία, αλλά θα είναι πολύ δύσκολο στη μέση”.

Την ίδια στιγμή, ο δακρυσμένος Κάλεμπ τον υποστηρίζει λέγοντας: “Πρόσεχε τον εαυτό σου, πήγαινε και κάνε το… αν χρειαστείς κάτι, απλώς τηλεφώνησε”. «Μπορούμε να σκεφτόμαστε όσο θέλουμε όλα τα άσχημα πράγματα που έχουν συμβεί στο αγρόκτημα, αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερο τώρα, στο τέλος της χρονιάς, να επικεντρωθούμε σε πράγματα που έχουν συμβεί και είναι καλά». Η σειρά συνεχίζει και δείχνει τον Κλάρκσον σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου, όπου αποκαλύπτει ότι δεν έχουν πάει όλα όπως τα σχεδίαζε. Αφού αποκάλυψε τη διάγνωσή του, η εκπομπή δείχνει τον Κλάρκσον σε κρεβάτι νοσοκομείου, όπου αποκαλύπτει ότι «κάποια από τα φάρμακα δεν έδρασαν όπως έπρεπε».

«Αυτό που ήθελα να πω ήταν ότι αν όλα αυτά πετύχουν, θα σας δω για την έκτη σεζόν, αν όχι, δεν θα σας δω. Να προσέχετε όλοι.», είπε ο Jeremy Clarkson συγκινώντας.