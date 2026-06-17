Άντζελα Δημητρίου: «Αν ήταν στο χέρι μου δεν θα έβγαινα στην παραλία» εξομολογήθηκε η κόρη της – Ποια είναι η πάθηση από την οποία πάσχει

Η Άντζελα Δημητρίου έχει μεγάλη αδυναμία στην κόρη της, Όλγα Κιουρτσάκη, με την οποία πλέον οι σχέσεις τους είναι άριστες. Η κόρη της διάσημης τραγουδίστριας μέσα από ένα βίντεο το οποίο κοινοποίησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μίλησε για την λεύκη, μία αυτοάνοση πάθηση που έχει εδώ και πολλά χρόνια.

Η κόρη της Άντζελας Δημητρίου, Όλγα, χωρίς δισταγμό αναφέρθηκε στα συναισθήματα που ένιωθε και στο γεγονός ότι δεν ήθελε καν να βγαίνει στην παραλία το Καλοκαίρι. Χαρακτηριστικά είπε: “Είναι το πρώτο καλοκαίρι της ζωής μου από το 2009 που έμαθα πως έχω λεύκη και σταμάτησα να βγαίνω στην παραλία. Χαίρομαι πια το καλοκαίρι μου και δεν με νοιάζει, τα βλέμματα του καθενός”.

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Ωστόσο, εξομολογήθηκε ότι μετά από τον ερχομό του παιδιού της δίχως να ενδιαφέρεται για τα αδιάκριτα βλέμματα πηγαίνει κανονικά στην θάλασσα και σιγά-σιγά νιώθει να φεύγει η ανασφάλειά της. Χαρακτηριστικά η κόρη της Άντζελας Δημητρίου είπε: “Μέσω του παιδιού μου φεύγει αυτή η ανασφάλεια γιατί το παιδί πρέπει να κάνει μπάνια, είναι το μόνο σίγουρο. Αν ήταν στο χέρι μου δεν θα έβγαινα ούτε στην θάλασσα, ούτε στην παραλία αλλά έχω ένα παιδί που δεν θέλω να μου αρρωσταίνει όλο τον χειμώνα”.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο γυναίκες στο πρόσφατο παρελθόν είχαν απασχολήσει τα φώτα της δημοσιότητας, λόγω του τεταμένου κλίματος μεταξύ τους. Η σχέση τους έχει περάσει από «σαράντα κύματα», ωστόσο πλέον φαίνεται ότι έχουν αφήσει πίσω τους τυχόν διαφορές και είναι πιο αγαπημένες από ποτέ. Μάλιστα σε παλαιότερη συνέντευξή της το 2024 η Άντζελα Δημητρίου είχε δηλώσει: “Η μητέρα μου πάντα ανησυχούσε για μένα, ήθελε να βρω έναν άνθρωπο να έχω στη ζωή μου και να μην είμαι μόνη μου. Μεγαλώνοντας σκληραίνω και ωριμάζω. Όταν είμαι σπίτι αισθάνομαι μια μοναξιά και μια θλίψη. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο αισθάνονται μοναξιά. Δεν είμαι μόνο εγώ, αλλά το παλεύω. Δεν έχω χώρο και χρόνο για την προσωπική μου ζωή. Δέχομαι φλερτ αλλά αυτό δεν είναι αγάπη. Έχω χρόνια να αισθανθώ ερωτευμένη”.

«Έχω χώρο στην καρδιά μου για την εγγονή μου, την κόρη μου και τον αδελφό μου. Αυτοί που μου έχουν μείνει, η οικογένεια μου. Με την Όλγα όλα είναι μια χαρά, ένα παιδί πάντα μετανιώνει και θέλει τη μάνα του. Αφού η κόρη μου με αγαπάει και την αγαπάω και το ξέρει, σίγουρα ένα πλασματάκι που μας ήρθε στην οικογένεια πρέπει να το αγαπάμε και να το φροντίσουμε όσο πρέπει», είχε συμπληρώσει στη συνέχεια η Άντζελα Δημητρίου.

Δεν συζητήσαμε τίποτα για όλα όσα έγιναν. Όταν την είπε μαμά η μπέμπα της, άρχισε να καταλαβαίνει πολλά πράγματα. Όταν δεν είσαι μάνα δεν μπορείς να καταλάβεις. Με την Όλγα είμαστε όπως παλιά, μου φέρνει το μωρό και παίζω με την μπέμπα. Να μην ανησυχείτε. Η αγάπη δεν εξαγοράζεται, πρέπει να είναι αληθινή. Ως μητέρα δεν γίνεται να μη συγχωρώ την κόρη μου», δήλωσε επίσης η Άντζελα Δημητρίου στο Πρωινό ΣουΣου.