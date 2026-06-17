Conference League: Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Πάκσι στον δεύτερο προκριματικό γύρο

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Πάκσι στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League από όπου θα αρχίσει το φετινό ευρωπαϊκό του ταξίδι.

Έτσι, το “τριφύλλι” θα αντιμετωπίσει την ουγγκρική Πάκσι, με φόντο τον 3ο γύρο του θεσμού και πάντα βασικό στόχο την είσοδο στην League Phase της διοργάνωσης.

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Θυμίζουμε ότι το πρώτο παιχνίδι του «τριφυλλιού» θα γίνει στις 23 του Ιουλίου εκτός έδρας και το δεύτερο εντός στις 30 του ίδιου μήνα. Αν ο Παναθηναϊκός κατορθώσει να περάσει, τότε θα μάθει τον επόμενο αντίπαλό του στην επόμενη κλήρωση για τον τρίτο γύρο των προκριματικών της διοργάνωσης που θα λάβει χώρα στις 20 Ιουλίου.