Αλέξης Γεωργούλης: «Αν μια γυναίκα είναι καλή μαγείρισσα θα είναι καλή και στο σεξ και αντίστροφα»

Στην εκπομπή «Breakfast@Star» μίλησε ο Αλέξης Γεωργούλης και είπε ότι η μαγειρική ικανότητα μίας γυναίκας συνδέεται με την ερωτική ζωή της.

Σύμφωνα με τον δημοφιλή ηθοποιό και πρώην Ευρωβουλευτή, «αυτά πάνε πακέτο». Έπειτα πρόσθεσε ότι δεν βρίσκεται σε σχέση αυτό το διάστημα, ενώ μίλησε και για τη μητέρα του, η οποία είχε συμπαθήσει όλες τις πρώην συντρόφους του, που είχε γνωρίσει.

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Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας διατηρεί την προσωπική του ζωή ο Αλέξης Γεωργούλης, ενώ έχει δηλώσει ότι τα τελευταία χρόνια επιλέγει να είναι ελεύθερος. Πλέον μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στην Αθήνα και τον Αγιόκαμπο Λάρισας, όπου έχει βρει έναν πιο ήρεμο τρόπο ζωής, ασχολούμενος εντατικά με την τέχνη των ψηφιδωτών.

«Αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε σχέση, έχω πολύ καιρό να μπω σε σχέση και νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχω κάνει στον εαυτό μου. Τα τελευταία χρόνια, μπαίνοντας σε σχέση βλέπω πότε είναι το τέλος, νιώθω ότι δεν με πάει παρακάτω». Στη συνέχεια, απαντώντας σε ερωτήσεις αναφορικά με τη μαγειρική και το σεξ, είπε πως: «Αν μια γυναίκα είναι καλή μαγείρισσα θα είναι καλή και στο σεξ και αντίστροφα. Η εμπειρία μου λέει ότι αυτά τα πράγματα πάνε παρέα».

Σε άλλο σημείο, ο Αλέξης Γεωργούλης σχολίασε ότι από τα πολλά χρήματα, προτιμάει «μία παντοτινή αγάπη» και πρόσθεσε ότι η μητέρα του είχε συμπαθήσει όλες τις πρώην συντρόφους του, λέγοντας: «Η μαμά μου, που μακάρι να ήταν όλες οι μαμάδες έτσι, έχει μία αγκαλιά που χωράει οτιδήποτε έρχεται από το παιδί της».

Αναφερόμενος στο περιστατικό που «τον κυνηγά» τα τελευταία χρόνια, με τις καταγγελίες περί κακοποιητικής συμπεριφοράς, ο Αλέξης Γεωργούλης είπε: «Δεν υπάρχει κάποια ποινική δίωξη. Είναι κάτι που αφορά τις Αρχές του Ευρωκοινοβουλίου, είναι κάτι που εμείς εδώ το έχουμε χειριστεί και το έχουμε χρησιμοποιήσει ή εκμεταλλευτεί με πολύ διαφορετικό τρόπο, που δεν έχει να κάνει και με τον νόμιμο τρόπο».

Ήταν η εποχή που ο ίδιος είχε επιλέξει να αποστασιοποιηθεί από την πολιτική. Περνούσε ελεύθερο χρόνο του, φιλοτεχνώντας αγιογραφίες με καλαμάκια από σουβλάκια. Έδειχνε να το απολαμβάνει και έδειχνε τα έργα του στην κάμερα.