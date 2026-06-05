Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 5 Ιουνίου ; Το DEBATER όπως κάθε ημέρα σας ενημερώνει για τα ονόματα τα οποία έχουν σήμερα την τιμητική τους, προκειμένου να μην ξεχάσετε και να ευχηθείτε στα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα: Δωροθέα, Δωρόθεος, Πλούταρχος, Κύνθια, Κυνθία, Απόλλωνας, Απόλλων, Νικανδρία, Νίκη, Νίκανδρος, Σεληνιάς, Σελήνος, Σελήνιος, Σεληνιάδα, Σεληνία, Σελήνη και Σελήνα.

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Χρόνια σας πολλά!