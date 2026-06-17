Γωγώ Μαστροκώστα: Συγκινεί η ανάρτηση της κόρης της, Βικτώριας Δέλλα, τρεις εβδομάδες μετά τον θάνατό της

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από την ζωή την 25η Μαΐου του 2026, βυθίζοντας στο πένθος όλο το πανελλήνιο μα πάνω από όλα την οικογένειά της. Η κόρη της, Βικτώρια Δέλλα και ο σύζυγός της Τραϊανός Δέλλας στέκονταν σαν βράχοι στο πλευρό της μέχρι την τελευταία της ανάσα, στηρίζοντάς την με αγάπη σε όλη τη διάρκεια της δύσκολης δοκιμασίας της υγείας της.

Καθ’ όλη την διάρκεια της περιπέτειάς της, η Γωγώ Μαστροκώστα είχε επίσης δίπλα της πολλούς φίλους, μεταξύ των οποίων την Κέλλυ Κελεκίδου. Η τραγουδίστρια μάλιστα έχει κυκλοφορήσει το τραγούδι «Καλέ μου άγγελε» το οποίο έχει αφιερώσει στην Γωγώ Ματροκώστα, με την κόρη της Βικτώρια, να κοινοποιεί στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το νέο της βιντεοκλίπ.

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Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή της:

Υπενθυμίζεται ότι ανήμερα του θανάτου της, η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα έκανε μία πολύ συγκινητική ανάρτηση για την μητέρα της. Όπως ήταν αναμενόμενο συγκέντρωσε χιλιάδες σχόλια από διαδικτυακούς και μη φίλους της, η οποία θέλησαν με αυτό τον τρόπο να της δώσουν δύναμη.

“Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά. Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια. Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου. Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει. Σ’ αγαπάω πολύ”, είχε γράψει χαρακτηριστικά η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα.