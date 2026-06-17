Τζέρεμι Κλάρκσον: Ο διάσημος παρουσιαστής αποκάλυψε δημόσια ότι διαγνώστηκε με επιθετική μορφή καρκίνου (βίντεο)

Ο γνωστός παρουσιαστής από τις εκπομπές Top Gear και Grand Tour Jeremy Clarkson αποκάλυψε στην εκπομπή του στο Amazon Prime ότι πάσχει από επιθετική μορφή καρκίνου.

Στο επεισόδιο, ο εμφανώς συναισθηματικά φορτισμένος 66χρονος μετέδωσε τα νέα στους συγκλονισμένους συμπρωταγωνιστές του, Τσάρλι και Κάλεμπ Κούπερ , οι οποίοι διατηρούν μαζί του το αγρόκτημά τους Diddly Squat Farm στο Κότσγουολντς.

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Στην σειρά που γυριζόταν από από τα τέλη του 2024 έως τον Σεπτέμβριο του 2025 πως είχε διαγνωστεί με επιθετική μορφή καρκίνου από τον Μάιο του ίδιου έτους.

Στη σκηνή, ο Κλάρκσον ακουμπάει πίσω στην καρέκλα του και, ενώ αγωνίζεται να διατηρήσει την ψυχραιμία του, λέει στο σοκαρισμένο ζευγάρι: «Έχω καρκίνο». Ένας δύσπιστος Κάλεμπ απαντάει γρήγορα: «Όχι, δεν έχεις. Πού;» και ο Κλάρκσον απαντάει: «Το πού δεν αφορά κανέναν. Το ξέρω από τον Μάιο».

Ο Jeremy Clarkson, πατέρας τριών παιδιών, αποκαλύπτει πως έχει διαγνωστεί με μια «επιθετική» μορφή καρκίνου και θα πρέπει να πάρει άδεια.

«Έκανα ιατρικές εξετάσεις, θυμάσαι τον Μάιο. Εξαφανίστηκα την προηγούμενη εβδομάδα και έκανα βιοψία και είναι καρκίνος και είναι επιθετικός, αλλά είναι πολύ νωρίς, οπότε η θεραπεία θα ξεκινήσει, ξέρεις». «Προσευχόμουν να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη συγκομιδή και μετά να πάω να κάνω κάποια θεραπεία, αλλά θα είναι πολύ δύσκολο στη μέση.»

Την ίδια στιγμή, ο δακρυσμένος Κάλεμπ τον υποστηρίζει λέγοντας: «Πρόσεχε τον εαυτό σου, πήγαινε και κάνε το… αν χρειαστείς κάτι, απλώς τηλεφώνησε».

«Μπορούμε να σκεφτόμαστε όσο θέλουμε όλα τα άσχημα πράγματα που έχουν συμβεί στο αγρόκτημα, αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερο τώρα, στο τέλος της χρονιάς, να επικεντρωθούμε σε πράγματα που έχουν συμβεί και είναι καλά». Η σειρά συνεχίζει και δείχνει τον Κλάρκσον σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου, όπου αποκαλύπτει ότι δεν έχουν πάει όλα όπως τα σχεδίαζε. Αφού αποκάλυψε τη διάγνωσή του, η εκπομπή δείχνει τον Κλάρκσον σε κρεβάτι νοσοκομείου, όπου αποκαλύπτει ότι «κάποια από τα φάρμακα δεν έδρασαν όπως έπρεπε».

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«Αυτό που ήθελα να πω ήταν ότι αν όλα αυτά πετύχουν, θα σας δω για την έκτη σεζόν, αν όχι, δεν θα σας δω. Να προσέχετε όλοι.»

Δημοσιεύοντας χθες βίντεο στο Instagram προειδοποίησε τους θεατές ότι τα επερχόμενα επεισόδια θα είναι «δύσκολα» να τα παρακολουθήσουν.