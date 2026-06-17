ΣΤΑΣΥ: Μετά την επιτυχία στο Σύνταγμα, έρχονται πιάνα και σε άλλους σταθμούς του Μετρό

Η ΣΤΑΣΥ έπειτα από την μεγάλη ανταπόκριση του κοινού στο πιάνο που τοποθετήθηκε στον σταθμό του Μετρό Σύνταγμα, εξετάζει την επέκταση του μέτρου και σε άλλους σταθμούς της Αττικής.

Από όταν πήρε θέση το πιάνο στον σταθμό του Μετρό Σύνταγμα, τα social media γέμισαν με δεκάδες ανθρώπους να δοκιμάζουν πλήκτρα, νότες και τις ικανότητες τους, μετατρέποντας τον σταθμό σε ένα νέο κέντρο πολιτισμού. Μιλώντας στην ραδιοφωνική εκπομπή «Σεμνά και Ταπεινά» η διευθύντρια της ΣΤΑΣΥ αποκάλυψε πως «Δημοτικό Θέατρο» Πειραιά αλλά και «Δουκίσσης Πλακεντίας», είναι δύο από τους σταθμούς που εξετάζεται να μπουν άμεσα δύο ακόμα πιάνο.

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«Ο στόχος μας ποιος είναι; Στιγμές αισιοδοξίας και χαράς. Και να καταστήσουμε τους σταθμούς μας σημεία πολιτισμού», είπε η Κατερίνα Μπούκη, λίγες ώρες αφού είδαμε ένα μικρό κοριτσάκι 7 – 8 χρονών να χορεύει δίπλα στην πιανίστα.

Απαντώντας σε ερώτηση αν σκέφτονται να επεκτείνουν τη δράση και σε άλλους σταθμούς είπε:

«Στις σκέψεις μας αυτή τη στιγμή είναι ο σταθμός στο Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά, που είναι ένας πάρα πολύ ωραίος και όμορφος σταθμός και ταιριάζει και αισθητικά να υπάρχει ένα πιάνο εκεί. Κι ένας δεύτερος σταθμός που επίσης υπάρχει στο σχεδιασμό μας ίσως είναι ο σταθμός Δουκίσσης Πλακεντίας που επίσης και αυτός είναι ένας πολύ ωραίος σταθμός. Το πιάνο θα μείνει στο Σύνταγμα μέχρι και το τέλος του Δεκέμβρη. Βλέπετε κι εσείς όντως από την ανταπόκριση που έχουμε από τα social media, Έλληνες, ξένοι, ελληνικές μελωδίες, ξένες μελωδίες, γνωστούς συνθέτες, πιο λαϊκά προγράμματα, οτιδήποτε κάποιος γνωρίζει, δηλαδή κάποια μελωδία που γνωρίζει και μπορεί να καθίσει στα πλήκτρα και να αφιερώσει 2 με 3 λεπτά από το χρόνο του είναι πολύ σημαντικό για εμάς, αλλάζουν τη διάθεση μας», κατέληξε.