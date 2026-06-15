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Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Σαντάμ Χαφτάρ για ΑΟΖ και μεταναστευτικές ροές

Οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης επαναβεβαιώθηκαν κατά την διάρκεια της συνάντησης

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Σαντάμ Χαφτάρ για ΑΟΖ και μεταναστευτικές ροές
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Με τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, συναντήθηκε σήμερα, Δευτέρα (15/06), ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης επαναβεβαιώθηκαν κατά την διάρκεια της συνάντησης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων.

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Συζητήθηκε ακόμη η κοινή πρόκληση της παράτυπης μετανάστευσης και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό.

Τέθηκε, επίσης, το ζήτημα οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών και η προοπτική των σχετικών συζητήσεων.

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