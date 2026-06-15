Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Σαντάμ Χαφτάρ για ΑΟΖ και μεταναστευτικές ροές

Με τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, συναντήθηκε σήμερα, Δευτέρα (15/06), ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης επαναβεβαιώθηκαν κατά την διάρκεια της συνάντησης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων.

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Συζητήθηκε ακόμη η κοινή πρόκληση της παράτυπης μετανάστευσης και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό.

Τέθηκε, επίσης, το ζήτημα οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών και η προοπτική των σχετικών συζητήσεων.