Ιωάννα Τούνη: Οι on camera δηλώσεις μετά τον γάμο της Στέλλας Πάσσαρη – «Την τύχη μας τη φτιάχνουμε»

Μία από τις πιο λαμπερές στιγμές της σεζόν έζησε το περασμένο Σάββατο η Ιωάννα Τούνη, η οποία έγινε κουμπάρα. Η γνωστή influencer πάντρεψε την κολλητή της φίλη, Στέλλα Πάσσαρη, με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Σωτήρη Αφεντάκη, σε έναν γάμο που συζητήθηκε έντονα στα social media.

Η Ιωάννα Τούνη, λίγες ώρες μετά τον γάμο, παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, εκφράζοντας τη χαρά και τη συγκίνησή της για το ευτυχές γεγονός.

Η influencer, η οποία φημίζεται για την ειλικρίνειά της και τη στενή της σχέση με τη Στέλλα Πάσσαρη, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για το γεγονός. Η ίδια ευχήθηκε τα καλύτερα στο ζευγάρι, τονίζοντας τη δυνατή τους σχέση και την ευτυχία που τους αξίζει.

«Είμαστε οικογένεια με τα παιδιά, με τη Στέλλα είμαστε 100 χρόνια κολλητές. Είναι κλισέ αλλά εύχομαι πάνω απ’ όλα υγεία. Όλα τα άλλα έρχονται και παρέρχονται. Την τύχη μας τη φτιάχνουμε. Εγώ και η Στέλλα έχουμε περάσει πολύ μεγάλες απώλειες, θέλουμε να έχουμε υγεία», δήλωσε, μεταξύ άλλων, η Ιωάννα Τούνη.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: