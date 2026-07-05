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Κορωπί: Αναστάτωση σε γάμο όταν… μεθυσμένη κουμπάρα φίλησε τον ιερέα!

Ο ιερέας διέκοψε προσωρινά την τελετή, ενώ συγγενείς και καλεσμένοι απομάκρυναν την κουμπάρα από τον ναό

Κορωπί: Αναστάτωση σε γάμο όταν… μεθυσμένη κουμπάρα φίλησε τον ιερέα!
DEBATER NEWSROOM

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια γαμήλιας τελετής σε εκκλησία στο Κορωπί, όταν μία από τις κουμπάρες προκάλεσε αναστάτωση, διακόπτοντας προσωρινά το μυστήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα, η οποία φέρεται να είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, βρισκόταν δίπλα στο ζευγάρι την ώρα που ο ιερέας τελούσε το μυστήριο. Ξαφνικά κινήθηκε προς τον κληρικό και τον φίλησε στο στόμα, προκαλώντας έκπληξη στους παρευρισκόμενους.

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Ο ιερέας διέκοψε προσωρινά την τελετή, ενώ συγγενείς και καλεσμένοι απομάκρυναν την κουμπάρα από τον ναό, προκειμένου να ηρεμήσει. Λίγη ώρα αργότερα, το μυστήριο συνεχίστηκε κανονικά με τη συνδρομή του δεύτερου κουμπάρου.

Το περιστατικό προκάλεσε αμηχανία τόσο στους νεόνυμφους όσο και στους καλεσμένους, με το απρόσμενο συμβάν να γίνεται γρήγορα θέμα συζήτησης μετά την ολοκλήρωση της τελετής.

Σημειώνεται ότι οι πληροφορίες για το συμβάν προέρχονται από δημοσίευμα του Εκκλησία Online και δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τις αρμόδιες αρχές ή την τοπική εκκλησιαστική κοινότητα.

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