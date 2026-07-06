Παντρεύτηκε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, κουμπάρος ο Γιάννης – Δείτε εικόνες από τον γάμο
Δείτε το βίντεο με το εντυπωσιακό drone show
Την επί 13 χρόνια σύντροφό του Κάτια παντρεύτηκε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο το περασμένο Σαββατοκύριακο έχοντας δίπλα του ως κουμπάρο φυσικά τον αδελφό του, Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο γάμος που έλαβε χώρα στην Ελλάδα έγινε με ελάχιστους καλεσμένους μοιράστηκαν στα social media εικόνες από την ξεχωριστή ημέρα του Έλληνα διεθνή μπασκετμπολίστα και της συζύγου του.
Την Κυριακή συνεχίστηκαν οι εορτασμοί με ένα μεγάλο πάρτι στο Island, όπου οι εκλεκτοί καλεσμένοι απόλαυσαν ένα εντυπωσιακό drone show.
πηγή στην Google
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