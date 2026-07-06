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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παντρεύτηκε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, κουμπάρος ο Γιάννης – Δείτε εικόνες από τον γάμο

Δείτε το βίντεο με το εντυπωσιακό drone show

Παντρεύτηκε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, κουμπάρος ο Γιάννης – Δείτε εικόνες από τον γάμο
DEBATER NEWSROOM

Την επί 13 χρόνια σύντροφό του Κάτια παντρεύτηκε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο το περασμένο Σαββατοκύριακο έχοντας δίπλα του ως κουμπάρο φυσικά τον αδελφό του, Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο γάμος που έλαβε χώρα στην Ελλάδα έγινε με ελάχιστους καλεσμένους  μοιράστηκαν στα social media εικόνες από την ξεχωριστή ημέρα του Έλληνα διεθνή μπασκετμπολίστα και της συζύγου του.

Φωτογραφία

Την Κυριακή συνεχίστηκαν οι εορτασμοί με ένα μεγάλο πάρτι στο Island, όπου οι εκλεκτοί καλεσμένοι απόλαυσαν ένα εντυπωσιακό drone show.

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