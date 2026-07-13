Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ;
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Γαμπρός και νύφη έκαναν είσοδο στο γαμήλιο γλέντι με τρακτέρ – Δείτε Βίντεο

Η ασυνήθιστη άφιξη που έγινε viral

Χίος: Γαμπρός και νύφη έκαναν είσοδο στο γαμήλιο γλέντι με τρακτέρ – Δείτε Βίντεο
DEBATER NEWSROOM

Έναν άκρως πρωτότυπο τρόπο επέλεξε ένα ζευγάρι στη Χίο για να κάνει την είσοδό του στο γαμήλιο γλέντι, μαγνητίζοντας τα βλέμματα των καλεσμένων και κλέβοντας τις εντυπώσεις.

Το ξεχωριστό αυτό στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε στο Μαστιχοχώρι Βαβύλων, μια κατεξοχήν αγροτική περιοχή στα νοτιοκεντρικά του νησιού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θέλοντας να τιμήσουν την καταγωγή τους, τις παραδόσεις του τόπου αλλά και την επαγγελματική τους καθημερινότητα, ο Μανώλης και η Ευτυχία αποφάσισαν να αφήσουν στην άκρη το παραδοσιακό γαμήλιο αυτοκίνητο. Αντί αυτού, κατευθύνθηκαν προς το κέντρο της δεξίωσης οδηγώντας ο καθένας από ένα γεωργικό ελκυστήρα.

Σύμφωνα με το chiosin.gr, τις εντυπώσεις έκλεψε δικαιωματικά το τρακτέρ της νύφης, το οποίο είχε βαφτεί σε μια ιδιαίτερη, έντονη ροζ απόχρωση ειδικά για την περίσταση.

Η ασυνήθιστη άφιξη των νεόνυμφων προκάλεσε τον ενθουσιασμό και τα θερμά χειροκροτήματα των παρευρισκόμενων, ενώ οι εικόνες από την πρωτότυπη αυτή γαμήλια πομπή έγιναν γρήγορα viral, αποσπώντας πλήθος θετικών σχολίων.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ