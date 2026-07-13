Χίος: Γαμπρός και νύφη έκαναν είσοδο στο γαμήλιο γλέντι με τρακτέρ – Δείτε Βίντεο

Έναν άκρως πρωτότυπο τρόπο επέλεξε ένα ζευγάρι στη Χίο για να κάνει την είσοδό του στο γαμήλιο γλέντι, μαγνητίζοντας τα βλέμματα των καλεσμένων και κλέβοντας τις εντυπώσεις.

Το ξεχωριστό αυτό στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε στο Μαστιχοχώρι Βαβύλων, μια κατεξοχήν αγροτική περιοχή στα νοτιοκεντρικά του νησιού.

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Θέλοντας να τιμήσουν την καταγωγή τους, τις παραδόσεις του τόπου αλλά και την επαγγελματική τους καθημερινότητα, ο Μανώλης και η Ευτυχία αποφάσισαν να αφήσουν στην άκρη το παραδοσιακό γαμήλιο αυτοκίνητο. Αντί αυτού, κατευθύνθηκαν προς το κέντρο της δεξίωσης οδηγώντας ο καθένας από ένα γεωργικό ελκυστήρα.

Σύμφωνα με το chiosin.gr, τις εντυπώσεις έκλεψε δικαιωματικά το τρακτέρ της νύφης, το οποίο είχε βαφτεί σε μια ιδιαίτερη, έντονη ροζ απόχρωση ειδικά για την περίσταση.

Η ασυνήθιστη άφιξη των νεόνυμφων προκάλεσε τον ενθουσιασμό και τα θερμά χειροκροτήματα των παρευρισκόμενων, ενώ οι εικόνες από την πρωτότυπη αυτή γαμήλια πομπή έγιναν γρήγορα viral, αποσπώντας πλήθος θετικών σχολίων.