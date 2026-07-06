Έρος Ραμαζότι: Παντρεύτηκε η 29χρονη κόρη του – Η στιγμή που την παραδίδει συγκινημένος στον γαμπρό

Ο Έρος Ραμαζότι έζησε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ζωής του, καθώς παντρεύτηκε η 29χρονη κόρη του, Αουρόρα. Η λιτή τελετή έλαβε χώρα στην Σικελία, ενώ το παρών έδωσαν άτομα από τον στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο του ζευγαριού.

Se ieri ho storto il naso a quella casacca usata per la firma al comune, stasera dico che la Aurora Ramazzotti sta proprio bene con quest’abito, forse avrei alzato i capelli, però nel complesso mi piace tantissimo, auguri! pic.twitter.com/5mNhPhePBL ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 4, 2026

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ημέρας ήταν όταν ο Έρος Ραμαζότι παρέδωσε την κόρη του στον σύζυγό της. Καθ’ όλη την διάρκεια του γάμου ο τραγουδιστής και συνθέτης ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος, ενώ δεν ήταν λίγες οι στιγμές που είχε βουρκώσει. Υπενθυμίζεται ότι η 29χρονη είναι η πρώτη του κόρη, την οποία απέκτησε από τον γάμο με την πρώην σύζυγό του.

“Μόλις πήρα πίσω το τηλέφωνό μου μετά από 72 τις πιο παράλογες ώρες της ζωής μου. Ετοιμαστείτε, θα σας “στεγνώσω” για τον επόμενο μήνα. Ακόμα και στα πιο τρελά μου όνειρα. 04.07.26“, έγραψε η κόρη του Έρος Ραμαζότι στην λεζάντα της ανάρτησής της.