Ιωάννα Τούνη: Απαντά στις αντιδράσεις για το Μπαλί – «Το όνομά μου πουλάει, δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τα 500 ευρώ από τα 5»

Η Ιωάννα Τούνη σχολιάστηκε γι άλλη μια φορά έντονα με αφορμή ένα χιουμοριστικό βίντεο που ανάρτησε στο TikTok από το ταξίδι της στο Μπαλί. Μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή του έκανε λόγο για «επίδειξη πλούτου», γεγονός το οποίο η influencer αποφάσισε να σχολιάσει δημόσια.

“Το ότι η ελληνική τηλεόραση είναι ο απόλυτος βούρκος το γνώριζα, γι’ αυτό κιόλας είμαι απόλυτα αποστασιοποιημένη από όλο αυτό. Το ότι δεν υπάρχει στοιχειώδης δημοσιογραφία, επίσης το γνώριζα να σου πω την αλήθεια. Αλλά πάντα βρίσκουν τρόπο να με εκπλήσσουν άνθρωποι, οι οποίοι έχουν και καίριες θέσεις χρόνια στην τηλεόραση, και που προσδιορίζονται μάλιστα ως δημοσιογράφοι, κεντρικοί παρουσιαστές”, είπε αρχικά η Ιωάννα Τούνη σε βίντεο της στο TikTok.

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“Λοιπόν αυτό εδώ πέρα προς ενημέρωσή σας… γιατί θα πρέπει να σας μάθω εγώ να κάνετε τη δουλειά σας μάλλον. Αυτά εδώ πέρα λοιπόν δεν είναι πεντακοσάευρα. Αυτά είναι μπαλινέζικα χαρτονομίσματα. Η αξία τους σε αναλογία είναι λιγότερο από πέντε ευρώ. Κέρματα κρατάω στα χέρια μου, για να καταλάβεις, κέρματα. Ούτε πέντε ευρώ η αξία τους. Και με αυτά λοιπόν έχω φάει το hate της ζωής μου ότι έκανα επίδειξη πλούτου”, είπε στη συνέχεια η Ιωάννα Τούνη.

“Με τα τεσσεράμισι ευρώ στα χέρια μου. Αφήνω αυτό εδώ, να πάω σπίτι μου λίγο να ηρεμήσω και θα ξαναπιάσουμε το θέμα, γιατί όσο και να μη θέλω να ασχοληθώ, όταν μπλέκουν το όνομά μου με ψέματα και χυδαιότητες, νομίζω ότι δεν έχεις και επιλογή”, ανέφερε έπειτα η Ιωάννα Τούνη.

Μάλιστα, στη συνέχεια η Ιωάννα Τούνη θέλοντας να «κλείσει» οριστικά το θέμα, ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία με τα συγκεκριμένα χαρτονομίσματα, πάνω στην οποία έγραψε: “Όταν η τρομερή δημοσιογραφία σου, δε μπορεί καν να ξεχωρίσει τα χαρτονομίσματα των 500 ευρώ με των 5. Απορώ που κάποιοι άνθρωποι έχουν βήμα και λόγο στην τηλεόραση”.