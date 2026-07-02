Μαρία Ιωαννίδου: «Είμαι πολύ όμορφη, δεν έχω κάνει ποτέ δίαιτα ούτε προσέχω τη διατροφή μου, δεν το έχω ανάγκη»

Η Μαρία Ιωαννίδου μεταξύ άλλων έδωσε το παρών στην επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» το βράδυ της Τρίτης (30/6). Η ηθοποιός μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες και αναφέρθηκε τόσο στην κόντρα της με τον Δημήτρη Παπάζογλου όσο και στην εξωτερική της εμφάνιση και την ηλικία της.

Χαρακτηριστικά η Μαρία Ιωαννίδου είπε: “Είδατε, βρε παιδιά; Είμαι πολύ όμορφη. Βρε Θεέ, τι κάνεις; Είμαι φιλάρεσκη και έτσι πρέπει να είμαι, γιατί είμαι και καλλιτέχνης και πρέπει να αρέσω αφενός, αφετέρου έχω κληρονομικότητα. Έτσι ήταν η μαμά μου, δεν φαινόταν η ηλικία της, για αυτό έχω σταματήσει να λέω ηλικίες και τέτοια πράγματα. Μεγάλωσα, αλλά δεν μου φαίνεται”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενώ στη συνέχεια η Μαρία Ιωαννίδου πρόσθεσε: “Δεν προσέχω τη διατροφή μου, δεν το ‘χω ανάγκη. Δεν έκανα ποτέ στη ζωή μου δίαιτα”.

Παράλληλα αναφερόμενη στην κόντρα της με τον Δημήτρη Παπάζογλου, η Μαρία Ιωαννίδου δήλωσε: “Δεν έλυσα τίποτα μαζί του. Εγώ δεν ξεκίνησα τίποτα, ούτε έλυσα τίποτα, ούτε ενδιαφέρθηκα περισσότερο. Δεν ξέρω τι τον έπιασε, δεν με αφορά. Είναι αστείο, είναι γελοίο, είναι φτηνό για μένα. Εγώ τον Δημήτρη τον βοήθησα πάρα πολύ. Από κει και πέρα, τι τον έπιασε και τι τον πιάνει τον καθένα, δεν με απασχολεί”.