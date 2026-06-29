Ιωάννα Τούνη: «Κλαίω, αλλά κοιτάω το bank account μου και μου περνάει» – Η απάντηση σε σχόλιο που δέχθηκε στο Tik Tok

Ένα αρνητικό σχόλιο που δέχτηκε η Ιωάννα Τούνη σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης στάθηκε η αφορμή για μια άμεση και γεμάτη ειρωνεία δημόσια τοποθέτηση από την πλευρά της γνωστής influencer.

Η δημοφιλής Instagrammer ήρθε αντιμέτωπη με το μήνυμα ενός διαδικτυακού της ακολούθου, ο οποίος σημείωσε χαρακτηριστικά πως είναι «για τα πανηγύρια».

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Η επιχειρηματίας και δημιουργός περιεχομένου επέλεξε να σηκώσει το γάντι, απαντώντας στην επικριτική αυτή τοποθέτηση μέσα από ένα σύντομο βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok.

Το βίντεο-απάντηση και η αναφορά στα οικονομικά της

Στο επίμαχο οπτικοακουστικό στιγμιότυπο, η Ιωάννα Τούνη παρουσιάζεται σε πρώτο πλάνο να προσποιείται αρχικά ότι ξεσπά σε κλάματα. Δευτερόλεπτα μετά, ωστόσο, αλλάζει πλήρως τη διάθεση και την έκφρασή της, ποζάροντας με αυτοπεποίθηση στον φακό, ντυμένη με ένα εντυπωσιακό μαύρο σύνολο.

Η αιχμηρή απάντησή της αποτυπώθηκε γραπτώς πάνω στο συγκεκριμένο βίντεο, με την influencer να σχολιάζει: «Εγώ κλαίω γιατί ο user579324801 μου σχολίασε ότι είμαι για τα πανηγύρια, αλλά μετά κοιτάω το bank account μου και μου περνάει».