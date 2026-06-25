Κωνσταντίνος Μπογδάνος για Ιωάννα Τούνη: «Θεωρώ ότι είναι ένα κακό πρότυπο για τα παιδιά»

Αιχμηρές δηλώσεις εναντίον της Ιωάννας Τούνη έκανε ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής Κωνσταντίνος Μπογδάνος, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star».

Κληθείς να σχολιάσει τη γνωστή influencer, ο κ. Μπογδάνος εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του με τον τρόπο προβολής της, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

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«Δεν ασχολούμαι με την κα. Ιωάννα Τούνη, θεωρώ ότι είναι ένα κακό πρότυπο για τα παιδιά μας. Ο δρόμος προς την επιτυχία, τον οποίο έχει επιλέξει, δεν μπορεί να γίνει παράδειγμα διότι ελάχιστοι απ’ όσοι προσπαθήσουν να τον κοπιάρουν θα πετύχουν».

«Οι περισσότεροι άνθρωποι που θα προσπαθήσουν να γίνουν… Τούνη, στη θέση της Τούνη, θα δυστυχήσουν», πρόσθεσε.

Το παρασκήνιο της κόντρας και η απουσία από τα Mad Awards

Η ερώτηση προς τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο έγινε με αφορμή τις πρόσφατες δημόσιες εξηγήσεις που έδωσε η Ιωάννα Τούνη σχετικά με την απουσία της από τη φετινή διοργάνωση των Mad Awards.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η ίδια η influencer, βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με την παραγωγή του μουσικού θεσμού περίπου έναν μήνα πριν από τη διεξαγωγή του, προκειμένου να αναλάβει την παρουσίαση μιας απονομής βραβείου.

Εντούτοις, μια σειρά από καθυστερήσεις, ασάφειες στις συνεννοήσεις και διαφωνίες ως προς το πλαίσιο της εμφάνισής της, οδήγησαν τελικά στην ακύρωση της συμμετοχής της.