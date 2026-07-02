Κέρκυρα: Οι ξαφνικοί θυελλώδεις άνεμοι και τα ερωτήματα για την κλιματική αλλαγή

Η Κέρκυρα βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων καιρικών φαινομένων στις 30 Ιουνίου 2026, όταν ισχυρές ριπές ανέμων έπληξαν περιοχές του νησιού, προκαλώντας αναστάτωση και ανησυχία σε κατοίκους και επισκέπτες.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη σφοδρότητα των ανέμων, αποτυπώνοντας σκηνές που προκαλούν προβληματισμό. Σε ένα από αυτά, σε χώρο πισίνας όπου βρίσκονταν μικρά παιδιά, η ένταση του αέρα είναι τόσο ισχυρή που δυσκολεύει την ισορροπία τους, με αποτέλεσμα να πέφτουν στο έδαφος και μέσα στο νερό.

Σε άλλο, πιο μακρινό πλάνο, διακρίνεται χώρος υδάτινου πάρκου να δέχεται με μανία τα χτυπήματα του ανέμου, με ομπρέλες, ξαπλώστρες και εξοπλισμό να παρασύρονται από τις θυελλώδεις ριπές.

Στην Αθήνα μάλιστα σε πισίνα ξαφνικά δυνατή ριπή ανέμου αναστάτωσε γονείς και παιδιά καθώς άρχισαν να σηκώνονται ξαπλώστρες και στρώματα ενώ παιδιά δεν μπορούσαν να κρατηθούν όρθια.

Τα συγκεκριμένα περιστατικά επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τη σύνδεσή τους με την κλιματική αλλαγή. Επιστήμονες επισημαίνουν πως, αν και ένα μεμονωμένο γεγονός δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στην αλλαγή του κλίματος, η αύξηση της συχνότητας και της έντασης τέτοιων φαινομένων αποτελεί σαφή ένδειξη των μεταβολών που καταγράφονται παγκοσμίως.

Η Κέρκυρα, όπως και πολλές περιοχές της Μεσογείου, φαίνεται να βιώνει όλο και συχνότερα ακραίες μεταβολές του καιρού, ενισχύοντας την ανάγκη για καλύτερη πρόληψη, ενημέρωση και μέτρα προστασίας.