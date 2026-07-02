Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα: Παντρεύεται η πρώην παίκτρια του Survivor – Οι φωτογραφίες με το μονόπετρο

Η Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα που συστήθηκε στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από το Survivor, παντρεύεται τον αγαπημένο της, Νίκο Ρούσαλη. Την ευχάριστη είδηση γνωστοποίησε η ίδια μέσα από φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ενώ δεν δίστασε να δείξει και το μονόπετρό της.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική ζωή της:

H ηλικία, η καταγωγή και οι σπουδές της

Η Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα, 35 ετών, γεννήθηκε στο Τορόντο του Καναδά από Έλληνες γονείς. Σε ηλικία μόλις δέκα ετών, η οικογένειά της επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου η Καρολίνα έζησε για ένα διάστημα στην Αθήνα, την Κόρινθο και τη Θεσσαλονίκη, πριν εγκατασταθεί στην τελευταία.

Παρά την αρχική της επιλογή, η Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα επέλεξε να ακολουθήσει την επιστημονική οδό, εισερχόμενη στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για σπουδές στην Αγροτική Οικονομία. Αργότερα, το ακαδημαϊκό της ταξίδι την οδήγησε στην Αθήνα, όπου απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο.

Η ενασχόληση με τον αθλητισμό

Από μικρή ηλικία, η Καρολίνα Καλύβα είχε στενή σχέση με τον αθλητισμό. Ασχολήθηκε με την κολύμβηση και τον στίβο, όπου μάλιστα συμμετείχε σε πανελλήνια πρωταθλήματα ως αθλήτρια των 400 μέτρων. Παράλληλα, δοκίμασε τις δυνάμεις της στο crossfit, λαμβάνοντας μέρος σε αγώνες σε όλη την Ελλάδα.

Ωστόσο, ένας σοβαρός τραυματισμός στον μηρό την οδήγησε σε μια απροσδόκητη αλλαγή πορείας. Η ανάγκη για αποκατάσταση την έφερε σε επαφή με το pilates, έναν τομέα που τελικά την κέρδισε απόλυτα.

Σήμερα, η Καρολίνα είναι καταξιωμένη personal trainer και instructor, αφιερωμένη στην τέχνη του pilates. Το επάγγελμά της, σε συνδυασμό με την αγάπη της για τη γυμναστική, αντικατοπτρίζεται πλήρως και στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram, όπου συχνά μοιράζεται φωτογραφίες στις οποίες βλέπουμε το εντυπωσιακό και καλλίγραμμο σώμα της.

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Η άγνωστη σχέση με τον Γρηγόρη Μπιθικώτση

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πτυχές της ζωής της Καρολίνας Ζακλίν Καλύβα αποκαλύφθηκε από τον ίδιο τον Γρηγόρη Μπιθικώτση. Ο γνωστός τραγουδιστής, σε παλαιότερη συνέντευξή του, είχε δηλώσει πως παρακολουθεί φανατικά το Survivor και υποστηρίζει την Καρολίνα.

Όπως είχε ο ίδιος εξήγησε, έχει βαφτίσει τον αδελφό της, κάτι που αποδεικνύει την στενή σχέση των δύο οικογενειών, η οποία κρατάει από πολλά χρόνια πριν.

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«Βλέπω Survivor. Ξέρω την Καρολίνα από κοριτσάκι. Είμαστε σαν οικογένεια γιατί έχω βαφτίσει τον αδερφό της και το κορίτσι έχει μεγαλώσει στο σπίτι μας. Η Καρολίνα έχει αγωνισθεί πολύ στη ζωή της. Τα έχει καταφέρει και θα τα καταφέρει και εκεί», είχε δηλώσει ο τραγουδιστής σε συνέντευξή του.