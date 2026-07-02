Τζένη Ζαχαροπούλου: Πώς είχε γνωριστεί με την Αλίκη Βουγιουκλάκη – “Έτσι έσπασε ο πάγος και μετά αγαπηθήκαμε πολύ”

Μεγάλη θλίψη σκόρπισε η είδηση ότι πέθανε η σπουδαία ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου Τζένη Ζαχαροπούλου σε ηλικία 85 ετών.

Η αγαπημένη ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες, τα ξημερώματα της Πέμπτης 2/7.

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Η Τζένη Ζαχαροπούλου έγινε ιδιαίτερα γνωστή και αγαπητή στο κοινό από τη συνεργασία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, στο πλευρό της οποίας ενσάρκωσε αρκετούς ρόλους σε εμβληματικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου.

Παλαιότερα, η ίδια σε συνέντευξή της είχε αναφερθεί στην πρώτη της γνωριμία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, σε ένα ραδιοφωνικό στούντιο.

«Περίμενα στον διάδρομο για να μπω στην αίθουσα ηχογράφησης. Ξαφνικά περνούν από μπροστά μου η Αλίκη και ο Δημήτρης και δύο ακόμα. Πρώτη φορά τους έβλεπα και μου φαινόταν απίστευτο. Με πλησίασε η Αλίκη και μου πιάνει τα μαλλιά, ρωτώντας με: “δικά σου είναι τα μαλλιά; Μπράβο κούκλα μου”. Κάπως έτσι έσπασε ο πάγος και μετά αγαπηθήκαμε πολύ» είχε πει η Τζένη Ζαχαροπούλου.