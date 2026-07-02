Ντάνι Γκλόβερ: Σοκάρει ο ηθοποιός – «Πάσχω από Αλτσχάιμερ»

Ο Ντάνι Γκόλβερ, ο γνωστός ηθοποιός που έγινε γνωστός μέσα από την ταινία «Φονικό Όπλο», αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με αλτσχάιμερ. Επέλεξε να μιλήσει δημόσια στην εκπομπή “The Today Show” για την μάχη που δίνει με τη νευροεκφυλιστική ασθένεια, ενώ δεν δίστασε να μιλήσει ανοιχτά και για τα συναισθήματά του.

Αρχικά ο Ντάνι Γκόλβερ ανέφερε ότι η διάγνωση της ασθένειας έγινε το 2022, λίγες ημέρες μετά από την απονομή του τιμητικού Όσκαρ. Χαρακτηριστικά είπε: “Μπορώ να ζήσω με αυτό, κατά κάποιον τρόπο. Καθώς εξελίσσεται, τα πράγματα θα αλλάζουν”.

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Ένα ακόμη συγκινητικό σημείο της βραδιάς, ήταν όταν η κόρη του Ντάνι Γκόλβερ, Μαντίσα, μίλησε επίσης για την μάχη που δίνει ο πατέρας της. Χαρακτηριστικά είπε ότι τόσο εκείνη όσο και η υπόλοιπη οικογένειά του δεν προσπαθεί να ωραιοποιεί την κατάσταση και πως είναι σημαντικό ο πατέρας της να εκφράζεται με δικά του λόγια. Χαρακτηριστικά είπε: “Μερικές φορές έχει επίγνωση και άλλες όχι”. Παράλληλα, ο ίδιος χωρίς δισταγμό είπε ότι υπάρχουν στιγμές που η μνήμη του λειτουργεί κανονικά, ενώ άλλες που τα κενά μνήμης του είναι εμφανή. Παράλληλα, η κόρη του συμπλήρωσε ότι τα πρώτα ανησυχητικά σημάδια τα «έδωσε» όταν η οικογένειά του παρατήρησε ότι ξεχνούσε λεπτομέρειες από το παρελθόν του, κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ ξανά.

Αλτσχάιμερ: Εξέταση αίματος μπορεί να εντοπίσει σημάδια πολύ πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων

Εξέταση αίματος μπορεί να εντοπίσει σημάδια της νόσου Αλτσχάιμερ δεκαετίες πριν από τα συμπτώματα, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «The Lancet».

Για πρώτη φορά, ερευνητές, με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο, εντόπισαν βιοδείκτες στο αίμα για τη νόσο που συσχετίζονταν με μικρές γνωστικές αλλαγές σε ενήλικες μέσης ηλικίας που δεν έπασχαν από άνοια. Οι βιοδείκτες μετρούν την πρωτεΐνη Ταυ και τις αμυλοειδείς πλάκες. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές μέτρησαν τα επίπεδα των βιοδεικτών του βήτα αμυλοειδούς Αβ42 και Αβ40 και της πρωτεΐνης p-tau2017 στο αίμα 1.350 ενηλίκων χωρίς άνοια στις ΗΠΑ, με μέση ηλικία τα 61 έτη. Τα υψηλά επίπεδα των βιοδεικτών συσχετίστηκαν με χαμηλότερες επιδόσεις σε δύο βασικούς γνωστικούς τομείς, στην ταχύτητα γνωστικής επεξεργασίας και την εγκεφαλική λειτουργία που επιτρέπει τον σχεδιασμό, την εστίαση της προσοχής και την προσαρμογή σε νέες προκλήσεις.

Οι συγγραφείς λένε ότι τα ευρήματα της μελέτης καταδεικνύουν τη δυνατότητα ανίχνευσης της νόσου Αλτσχάιμερ σε πρώιμο στάδιο σε μεσήλικες με εξετάσεις αίματος. Επισημαίνουν ότι έως και το 40% των περιπτώσεων άνοιας θα μπορούσε να προληφθεί ή να καθυστερήσει η εμφάνιση των συμπτωμάτων με την αντιμετώπιση αυτών των παραγόντων κινδύνου.