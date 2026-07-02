Θεσσαλονίκη: Η φονική επίθεση στο σπίτι της Α. Νέστορα μέσα από βίντεο και μαρτυρίες – «Μας φώναζαν “ξυπνήστε, καίγεστε”»

Ανατριχίλα και αποτροπιασμό προκαλούν οι μαρτυρίες για τη φονική εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 1/7 στην πολυκατοικία, όπου διέμενε η οικογένεια της πολιτεύτριας ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη.

Λόγω της την επίθεση με γκαζάκια στην πυλωτή, λίγες ώρες μετά πέθανε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια, ενώ εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο η πολιτεύτρια της ΝΔ, ο πατέρας της και δύο ακόμα ένοικοι.

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Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής προχωρούν με γοργούς ρυθμούς, με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ να προαναγγέλλει άμεσες εξελίξεις, και να τονίζει πως η υπόθεση βρίσκεται πολύ κοντά στην εξιχνίασή της.

Νωρίτερα, το DEBATER έφερε στο φως της δημοσιότητας βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στην πολυκατοικία όπου διέμενε η Αφροδίτη Νέστορα μαζί με τους γονείς της.

Στο βίντεο έχουν αποτυπωθεί οι λάμψεις από τις δύο διαδοχικές εκρήξεις, που άφησαν πίσω τους μια νεκρή, τραυματίες και εκτεταμένες ζημιές:

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της Α. Νέστορα

Σε δηλώσεις του στο ΕΡΤNews, ο πατέρας της πολιτεύτριας της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα αποκάλυψε πως η σύζυγός του αντιλήφθηκε τη φωτιά και κατέβηκε στο ισόγειο να δει τι συμβαίνει, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

«Γύρω στις 04:00 τα ξημερώματα χτύπησε ο συναγερμός για φωτιά. Η γυναίκα μου κατέβηκε κάτω για να δει το αυτοκίνητο. Εγώ ήμουν στην είσοδο του διαμερίσματος και πήγα να πάρω τηλέφωνο», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Η Αφροδίτη πήγε να δει την μητέρα της και έπαθε εγκαύματα σε χέρια και πόδια. Δεν μπορεί να περπατήσει. Είναι εγκληματίες. Έχω προβλήματα εισπνοής, κάνω εξετάσεις. Εγώ και η κόρη μου θα σταθούμε δυνατοί».

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«Είναι δολοφόνοι. Το γκαζάκι είναι σαν σφαίρα», τόνισε με τρεμάμενη φωνή.

Ένοικος της πολυκατοικίας περιέγραψε στο ΕΡΤNews όσα εκτυλίχθηκαν το μοιραίο βράδυ, μεταφέροντας εικόνες χάους και φόβου, αλλά και τις δραματικές στιγμές όταν ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα χτύπησε την πόρτα του διαμερίσματός του αναζητώντας απεγνωσμένα την οικογένειά του.

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«Η βραδιά ήταν πολύ δύσκολη για όλους μας. Ξεκίνησε στις 04:30 χωρίς να ξέρουμε ακριβώς πού ξεκίνησε, ούτε γνωρίζαμε ότι ήταν γκαζάκια. Φωνές από τις απέναντι πολυκατοικίες μας έλεγαν «ξυπνήστε, καίγεστε». Βγήκαμε στα μπαλκόνια, ο καπνός άρχισε να πνίγει την πολυκατοικία και τα μπαλκόνια που ήμασταν ψηλά. Ακούσαμε φωνές, εμείς αυτό που βιώσαμε στο διαμέρισμά μας είναι ότι ακούγαμε φωνές στο διάδρομο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως περιέγραψε, λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε μια σκηνή που δεν πρόκειται να ξεχάσει. «Θυμάμαι τη στιγμή που χτύπησε η πόρτα μας και βάλαμε έναν άνθρωπο μέσα, μαζί του μπήκε ένα τεράστιο κύμα καπνού. Εκείνη τη στιγμή ήταν πολύ τρομακτικά, νομίζαμε ότι η φωτιά ήταν μέσα στην πολυκατοικία, ότι μπαίνει μέσα στα διαμερίσματα».

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Στη συνέχεια συνειδητοποίησε ότι ο άνθρωπος που είχε βρει καταφύγιο στο σπίτι του ήταν ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα. «Ο κύριος, που δεν είχα καταλάβει ποιος είναι, ήταν ο κ. Νέστορας. Χτυπούσε την πόρτα μας επίμονα, ανοίξαμε, ήταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Έφερε και τραύματα, σίγουρα είχε εγκαύματα στο κεφάλι και τα χέρια. Προσπαθούσαμε να τον ηρεμήσουμε, φώναζε, έλεγε η γυναίκα μου, η κόρη μου.

Προσπαθούσα να του πω πού είναι, να τους βρούμε, ήμασταν σίγουροι ότι και αυτοί είχαν βρει καταφύγιο σε κάποιο άλλο διαμέρισμα. Μείναμε μαζί πολλή ώρα που ήρθαν οι διασώστες και η πυροσβεστική. Ο άνθρωπος ήταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Με δυσκολία προσπαθούσα να τον ηρεμήσω. Ήταν φρικτό για όλους μας».

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Ο ίδιος περιέγραψε ακόμη το σοκ στο οποίο βρισκόταν ο πατέρας της οικογένειας, ο οποίος πίστευε πως είχε χάσει τα αγαπημένα του πρόσωπα.

«Ο κ. Νέστορας ήταν σε τεράστιο σοκ, πίστευε πως είχε χάσει την οικογένειά του, αυτό μου έλεγε “χάθηκαν, πέθαναν”. Προσπαθούσα να τον καθησυχάσω, προσπαθούσαμε να επικοινωνήσουμε το ισόγειο, βλέπαμε το ΕΚΑΒ να παίρνει άτομα».

«Ήταν πρωί, 4:30 περίπου όταν έγινε η πρώτη έκρηξη και μετά ακολούθησαν αρκετές. Ακούστηκαν πολλές διαφορετικές εκρήξεις και στη συνέχεια βγήκαμε στα μπαλκόνια που είδαμε ανθρώπους από τις απέναντι πολυκατοικίες να φωνάζουν “ξυπνήστε, καίγεστε”», είπε στον Action 24 άλλος ένοικος της πολυκατοικίας που δέχθηκε την επίθεση.

«Δεν εκκενώσαμε την πολυκατοικία, βγήκαμε στα μπαλκόνια για να δούμε τι συμβαίνει. Είδαμε καπνούς να ανεβαίνουν, είχε τοξική ατμόσφαιρα από τα υλικά που καίγονταν», είπε η ένοικος.

Στο ΕΡΤNews μίλησε και άλλος ένοικος της πολυκατοικίας: «Μένουμε στον 5ο ξύπνησα από έναν υπόκωφο θόρυβο και είδαμε ενοίκους από άλλες πολυκατοικίες ότι στην πυλωτή έχει καπνό και έλεγαν όλοι να πάει κάποιος με πυροσβεστήρα.

Εγώ μέχρι να πάω κάτω να δω και μόλις άνοιξα την πόρτα του ανελκυστήρα βλέπω το αυτοκίνητο που είχε λαμπαδιάσει φοβήθηκα να πάω προς τα έξω γύρισα επάνω έσπασαν τζάμια και μέχρι να πάω πάνω ακούσαμε φωνές από το κλιμακοστάσιο σε κάποια στιγμή μπήκε η κυρία Αφροδίτη αλλά μπήκε μέσα και πολύς καπνός και δεν μπορούσαμε.

Την μητέρα της δεν την είδα, την είδα μετά που την είχαν παραλάβει οι διασώστες δεν είμαι και σίγουρος. Με την κυρία Νέστορα όταν καταλάγιασαν οι καπνοί και βγήκαμε και είδαμε ότι η κυρία Νέστορα ήταν ξαπλωμένη στο μπαλκόνι μονολογούσε οι γονείς μου οι γονείς μου ο μπαμπάς μου. Βγήκα πάλι στην οικοδομή φώναξα διασώστες ελάτε στον πέμπτο να τον βοηθήσετε».

Υπενθυμίζεται ότι λίγα λεπτά πριν από τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, οι δράστες είχαν τοποθετήσει γκαζάκια και στα σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Ζήση Ιωακείμοβιτς και του πρώην βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης, Σάββα Αναστασιάδη.

Στο Παπανικολάου η Αφροδίτη Νέστορα – Παίρνει εξιτήριο αύριο ο πατέρας της

Στο νοσοκομείο Παπανικολάου,το οποίο διαθέτει Μονάδα Εγκαυμάτων και Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής, αναμένεται να μεταφερθεί η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο με εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια, τα οποία υπέστη κατά την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε, χθες τα ξημερώματα, στην περιοχή της Ανάληψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας της πολιτεύτριας Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος νοσηλεύεται στην Πνευμονολογική Κλινική του Ιπποκρατείου, λόγω αναπνευστικών προβλημάτων που αντιμετώπισε μετά τη χθεσινή βομβιστική επίθεση, αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο.

Επίσης, στην ίδια Κλινική νοσηλεύεται και ένας εκ των ενοίκων της πολυκατοικίας όπου έγινε η επίθεση, ο οποίος επίσης αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο.

Εξιτήριο από την Πνευμονολογική Κλινική πήρε η τέταρτη ένοικος, η οποία όμως μεταφέρθηκε στη Στεφανιαία Μονάδα του Ιπποκρατείου, λόγω καρδιολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.