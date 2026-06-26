Μήνυση της Εποπτείας Παιγνίων κατά 18 influencers για παράνομη διαφήμιση τζόγου

Στο επίκεντρο έρευνας της Ελληνικής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων βρίσκονται 18 influencers που φέρεται να εμπλέκονται σε παράνομη διαφήμιση τζόγου.

Μιλώντας στην 4η Greek Online Gaming Day, ο πρόεδρος της ΕΕΕΠ, Αντώνης Βαρθολομαίος ανέφερε πως «ένα από τα θέματα που αντιμετωπίζουμε είναι οι influencer και οι streamers που διαφημίζουν μη εξουσιοδοτημένους παρόχους», προσθέτοντας ότι η αρχή «τεκμηρίωσε 18 περιπτώσεις και πριν από λίγες ημέρες κατατέθηκε μηνυτήρια αναφορά για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη».

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Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Αντώνης Βαρθολομαίος, οι πρώτοι 5 από τους 18 influencers στους οποίους υποβλήθηκαν οι μηνύσεις είχαν «623.000 followers, 456.000 followers 435.000 followers, 422.000 followers και 337.000 followers, αθροιστικά δηλαδή πάνω από 3 εκατομμύρια».

Μάλιστα, τόνισε ότι «πολλοί από αυτούς που παρακολουθούσαν αυτούς τους κυρίους και τις κυρίες να διαφημίζουν παράνομο τζόγο, είναι ανήλικοι». Ειδικά για το 2025 σημείωσε ότι 900.000 Έλληνες ή το 10,5% του πληθυσμού συμμετείχε σε παράνομα παιχνίδια με τον εκτιμώμενο κύκλο να υπολογίζεται στα 2 δισ. και τα χαμένα έσοδα για το κράτος στα 400 εκατ. ευρώ.

Για τον νόμιμο τζόγο, οι αλλαγές περιλαμβάνουν και αλλαγές στη φορολόγηση των κερδών από «λοιπά διαδικτυακά παίγνια»: διαδικτυακό πόκερ και live casino δεν θα φορολογούνται πλέον όπως τα παιγνιομηχανήματα (VLTs). Τα κέρδη που θα πιστώνονται στον ηλεκτρονικό λογαριασμό παίκτη, θα φορολογούνται αυτοτελώς ανά παικτική συνεδρία, μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού 100 ευρώ, με συντελεστή 20% (αντί 15%) για κέρδη έως 500 ευρώ και 30% (αντί 20%) για κέρδη από 500,01 ευρώ και πάνω.

Ωστόσο η πιο δραστική αλλαγή πλαισίου, αφορά στους ελέγχους στο διαδίκτυο για παράνομα στοιχήματα. Εκτός από απαγορευμένα domain, διευθύνσεις IP και συγκεκριμένα ονόματα ιστοτόπων, στη μαύρη λίστα των μη αδειοδοτημένων παρόχων θα εγγράφονται ακόμα και εφαρμογές κινητών συσκευών που παρέχουν είσοδο σε υπηρεσίες τυχερών παιγνίων χωρίς άδεια

Το δεύτερο μεγάλο χτύπημα αφορά την «γκρίζα διαφήμιση» και όσους προωθούν παράνομες πλατφόρμες, καθώς με το άρθρο 66, προβλέπεται πρόστιμο από 5.000 έως 50.000 ευρώ ανά διαπιστωμένη παράβαση για όσους, με οποιοδήποτε μέσο και τρόπο, προβαίνουν σε εμπορική επικοινωνία ή προώθηση της δυνατότητας διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων από πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στο νόμιμο κατάλογο ή στο Μητρώο Συνεργατών.

Η διάταξη ανοίγει τον δρόμο για ελέγχους σε influencers, social media λογαριασμούς, ιστοσελίδες, blogs, affiliate links, mobile εφαρμογές και κάθε άλλο «κανάλι» προβολής που στέλνει παίκτες σε μη αδειοδοτημένα στοιχηματικά ή καζίνο sites. Στο ίδιο άρθρο προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις και για τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου που δεν συμμορφώνονται.