Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: “Είμαστε χωρίς σπίτι – Ζητάμε αποζημιώσεις από αυτούς που έκαναν τη ζημιά”

Το ενδεχόμενο παραβίασης της οικοδομικής νομοθεσίας με αποτέλεσμα να προκληθεί η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα διερευνά η εισαγγελία μετά τις καταθέσεις του εργολάβου, του μηχανικού και τριών εργαζομένων που είχαν αναλάβει τις εργασίες στο κτίριο της οδού Αλκμήνης.

Το πρωί της Πέμπτης 2/7, κλιμάκιο πραγματογνωμόνων, μετέβη στο σημείο, προκειμένου να εξετάσει τα αίτια της πτώσης του κτιρίου και να αποφανθεί αν υπήρξαν αστοχίες που οδήγησαν στην κατάρρευση του κτιρίου.

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Οι ένοικοι της 4ώροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα δεν μπορούν ακόμη να συνειδητοποιήσουν πως τα σπίτια τους, μετατράπηκαν σε έναν σορό από τσιμέντο μετά την κατάρρευση του κτιρίου.

Στο σημείο εξακολουθεί να υπάρχει 24ωρη αστυνομική παρουσία, προκειμένου να αποτραπούν περιστατικά πλιάτσικου, ενώ οι ένοικοι προσπαθούν να βρουν προσωρινή στέγη και να διαχειριστούν τις σοβαρές απώλειες που υπέστησαν.

Κάτοικος της περιοχής, μιλώντας για την κατάσταση που βιώνουν, περιέγραψε στο DEBATER τη δύσκολη καθημερινότητα μετά το συμβάν:

«Δεν κοιμάται κανένας στο αυτοκίνητό του. Υπάρχει αστυνομία και προσέχουν το σημείο για πλιάτσικο. Όλοι μένουν είτε σε συγγενείς είτε σε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Εκεί θα κατευθυνθούμε κι εμείς. Τα 3.000 ευρώ του δήμου κάτι κάνουν, αλλά δεν σώζουν την κατάσταση. Είναι σταγόνα στον ωκεανό.

Εμείς ζητάμε αποζημιώσεις όχι από το κράτος, αλλά από ιδιώτες. Αυτοί έκαναν τη ζημιά. Είμαστε χωρίς σπίτι, χωρίς υπάρχοντα. Δυστυχώς μόνο ένα πτηνό σώθηκε από τα κατοικίδια. Ο σκυλάκος και άλλα τρία πτηνά δεν τα κατάφεραν.

Βγήκαμε από τα σπίτια μας γιατί οι μηχανικοί που βάλαμε εμείς μάς είπαν να φύγουμε. Από το διπλανό οικόπεδο δεν μας είπαν τίποτα. Ούτε να βγούμε, ούτε να μείνουμε».

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Αυτόπτης μάρτυρας κατέθεσε στις αρχές, πως, «έβλεπα από το πρωί να παίρνουν μπάζα και χώματα με ένα μεγάλο τριαξονικό. Ρίξανε μπάζα 2 φορτηγά και μετά ήρθε η πρέσα και η μπετονιέρα που έριχνε το μπετό. Την ώρα που έριχνε το μπετό, έπεσε το κτίριο σαν χάρτινος πύργος».

Στελέχη της πυροσβεστικής φαίνεται να καταλήγουν στο συμπέρασμα, πως κατά τη διάρκεια των εκσκαφών, ενδεχομένως να προκλήθηκε ζημιά στα θεμέλια του παρακείμενου κτιρίου, με αποτέλεσμα να «κλονίσει» την στατικότητά του.

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Επιχειρούν να εξακριβώσουν αν οι χειριστές των μηχανημάτων αντιλήφθηκαν εγκαίρως τι είχε συμβεί και προσπάθησαν την τελευταία στιγμή να απομακρύνουν τους ενοίκους, προκειμένου να αποφευχθεί μια τραγωδία.

«Φοβηθήκαμε μην πλάκωσε εργάτες. Οι εργάτες το κατάλαβαν και έφυγαν», δήλωσε κάτοικος της περιοχής που είδε με τα ίδια του τα μάτια το σοκαριστικό θέαμα της κατάρρευσης της οικοδομής.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ένοικοι της πολυκατοικίας είχαν αντιληφθεί εδώ και καιρό ότι υπήρχε πρόβλημα στο κτίριο και είχαν εκφράσει τις ανησυχίες τους.

Όπως είπε, είχαν επισκεφθεί αρκετές φορές το γραφείο του μηχανικού, ο οποίος τους καθησύχαζε λέγοντας ότι «και η Πίζα γέρνει, μην φοβάστε δεν πέφτει».

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Ένας άλλος κάτοικος της περιοχής, περιέγραψε την στιγμή της πτώσης, σημειώνοντας, «άκουσα ένα τρίξιμο, κοιτάζω και βλέπω την πολυκατοικία να γέρνει, να σπάνε τζάμια και μετά η πολυκατοικία έγινε ερείπια. Ο εργολάβος έριξε μπετό για να πιάσει και τη διπλανή πολυκατοικία, αλλά όταν έπεσε το μπετό υποχώρησε και το χώμα».

Δούκας: Επίδομα 3.000 ευρώ σε κάθε νοικοκυριό και προσωρινή στέγαση για τους πληγέντες

Στο σημείο όπου κατέρρευσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα βρέθηκε σήμερα το πρωί ο Χάρης Δούκας. Ο δήμαρχος Αθηναίων μίλησε με τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και με τους ένοικους, τόσο του κτιρίου που έπεσε, όσο και του διπλανού, που για λόγους ασφαλείας έχει εκκενωθεί.

Όπως ανέφερε τόσο στους ίδιους όσο και σε δηλώσεις του, η λύση στο πρόβλημα της στέγασης αυτών των ανθρώπων είναι σε προτεραιότητα για τη δημοτική Αρχή και ήδη υπάρχει επικοινωνία με την Airbnb, αλλά και με ξενοδοχεία, προκειμένου να υπάρξει φιλοξενία για όσο χρειαστεί. Πρόσθεσε πως από αυτά τα νοικοκυριά, οι τέσσερις άνθρωποι έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον.

«Είμαστε και σήμερα εδώ και όπως βλέπετε, έχουν μπει και οι δίμετρες λαμαρίνες για να ασφαλίσουμε τον χώρο», είπε αρχικά ο κ. Δούκας και συνέχισε:

«Λάβαμε, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την απόφαση να ενισχύσουμε οικονομικά με 3.000 ευρώ την κάθε οικογένεια. Είναι 7 νοικοκυριά, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ δύσκολη συγκυρία. Οπότε δίνουμε μια πρώτη οικονομική βοήθεια. Να πω επίσης ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι η στέγαση. Γι’ αυτό και έχουμε έρθει ήδη σε επικοινωνία με την Airbnb, η οποία θα διαθέσει άμεσα χώρους για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και μάλιστα από τις 7 οικογένειες, 4 άνθρωποι ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε και με άλλα ξενοδοχεία, γιατί δεν ξέρουμε και εμείς πόσο θα κρατήσει αυτή η διαδικασία. Και είναι εδώ και οι κοινωνικές υπηρεσίες μας, που βοηθούν τους ανθρώπους, γιατί είναι μέσα όλα τα έγγραφα τους, για να ξαναβγάλουν ταυτότητες και ό,τι άλλο χρειάζεται.

Όπως ξέρετε, υπάρχει και εισαγγελική παρέμβαση και προκαταρκτικός έλεγχος, οπότε πρέπει ο χώρος να είναι ασφαλισμένος, να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και μετά σε συνεργασία με την Πολιτεία να μπορέσουμε να αλλάξουμε εδώ την κατάσταση, με εξειδικευμένους μηχανικούς και τα επιτελεία μας».

Αμέσως μετά, ο δήμαρχος Αθηναίων τόνισε: «Αυτό που κάνουμε τώρα είναι καταγραφή των άμεσων αναγκών, έτσι ώστε στον ΚΥΑΔΑ, στο Κέντρο που έχουμε στον δήμο, να μαζέψουμε τα απολύτως απαραίτητα. Ανοίξαμε και τη Λέσχη Φιλίας εδώ στα Πετράλωνα, η οποία ήταν για τις πρώτες ώρες. Το πιο βασικό νομίζω είναι να μπορέσουμε γρήγορα να ολοκληρώσουμε τον προκαταρκτικό έλεγχο και να ξεκινήσει η διαδικασία, να δουν και οι άνθρωποι ποτέ ακριβώς θα μπορέσουν καταρχάς να πάρουν τα πράγματα τους, είναι η ζωή τους εδώ πίσω από τα χαλάσματα, να αποδοθούν οι ευθύνες και όλη αυτήν την περίοδο να έχουν ένα χώρο να μείνουν με ασφάλεια. Αυτή είναι η δικιά μας μέριμνα».

Ανάμεσα στις ενέργειες που γίνονται από τον δήμο Αθηναίων και την Περιφέρεια Αττικής είναι να προχωρήσουν σε συγκρότηση ειδικού κλιμακίου μηχανικών, ώστε να γίνουν έλεγχοι και στα άλλα κτίρια του τετραγώνου.