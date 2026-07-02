Μαρινάκης για επιθέσεις κατά στελεχών της ΝΔ: «Τρομοκρατική ενέργεια με τον μανδύα μιας δήθεν ιδεολογίας»

Με αναφορά στη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη εναντίον τριών στελεχών της ΝΔ ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Για ακόμα μία φορά εκφράζουμε όλοι ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια της Βάγιας Νέστορα. Η τρομοκρατική ενέργεια αυτή ήταν μία άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με τον μανδύα μιας δήθεν ιδεολογίας σε βάρος τριών ανθρώπων απλώς και μόνο γιατί δεν συμφωνούν με την ιδεολογία τους. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις Αρχές. Θεωρούμε ότι οι έρευνες θα αποδώσουν σύντομα καρπούς και θα εντοπιστούν, τόσο οι φυσικοί, όσο και οι ηθικοί αυτουργοί και θα οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης για να κριθούν με τον αυστηρότερο και δικαιότερο τρόπο. Το μήνυμα που στέλνουμε είναι σαφές: Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει! Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί!», τόνισε.

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«Νιώθω, όμως, την ανάγκη να πω και κάτι ακόμα. Όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκούλες, τόση αξία έχει να πέφτουν οι μάσκες. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει επιλέγοντας, όλα αυτά τα χρόνια, να βαφτίζουν ως δήθεν «παρεμβάσεις» τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις αυτές κάθε φορά.

Όσοι βαφτίζουν «ακτιβισμό» τις καταλήψεις χώρων εντός και εκτός Πανεπιστημίων, σπεύδοντας πολλές φορές να προσφέρουν «ομπρέλα» πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες.

Όσοι, όταν μετατρέπονταν οι καταλήψεις σε βιβλιοθήκες, ήταν με τις βαριοπούλες. Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλιών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις μολότοφ με το σκεπτικό ότι, όπως ανατριχιαστικά έχει ειπωθεί, είναι επικίνδυνες, ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος, ενώ, τάσσονται απέναντι σε κάθε παρέμβαση αυστηροποίησης του Ποινικού Κώδικα.

Αυτοί που επιτίθενται, με κάθε τρόπο, στις γυναίκες και τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας όταν κάνουν τη δουλειά τους, προστατεύοντας με αυταπάρνηση κάθε πολίτη και ψάχνουν να βρουν ψεγάδι σε μια αστυνομική επιχείρηση που έχει στόχο να μας προστατεύσει από πάσης φύσεως μπαχαλάκηδες.

Η πολιτεία, ανεξαρτήτως κομμάτων, για πολλά χρόνια ανέχτηκε τέτοιες συμπεριφορές, ειδικά από το ένα άκρο. Άφηνε για δεκαετίες πανεπιστήμια υπό κατάληψη, τα οποία μετατρέπονταν σε ορμητήρια εγκληματιών. Ανεχόταν να καίγονται μεγάλες πόλεις για να μην ενοχληθούν οι φασίστες με τα καδρόνια. Η κοινωνία απαιτεί εφαρμογή του νόμου με τον αυστηρότερο και δικαιότερο τρόπο. Οφείλουμε να σκύψουμε το κεφάλι με σεβασμό στα τόσα θύματα δολοφονικών επιθέσεων και να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τον νόμο παντού: Σε δημόσια κτίρια, δρόμους, γειτονιές, πανεπιστήμια. Χωρίς εκπτώσεις και φόβο» πρόσθεσε.

Στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι κατατίθεται νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση της περικοπής των συντάξεων χηρείας μετά την τριετία, την απαλλαγή των δικαιούχων από αναδρομικές επιβαρύνσεις και τη διατήρηση της καταβολής δύο εθνικών συντάξεων όπου προβλέπεται.

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Επεσήμανε ακόμη ότι οι πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων ξεπέρασαν τον αρχικό στόχο, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένοι έλεγχοι για παρατυπίες με χιλιάδες υποθέσεις υπό διερεύνηση, υπογραμμίζοντας ότι το νέο σύστημα στηρίζεται στη νομιμότητα, τη δικαιοσύνη και την προστασία των πραγματικών δικαιούχων.

Δήλωσε επίσης ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη και μεγαλύτερη καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί σε 948.000 δικαιούχους, ενώ υπενθύμισε τα εισοδηματικά κριτήρια και το χρονοδιάγραμμα πληρωμών για τις νέες γεννήσεις.

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Παράλληλα τόνισε τη σημαντική ανάπτυξη του συστήματος άμεσων πληρωμών IRIS, την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, καθώς και τις παρεμβάσεις για την ενίσχυση της φοιτητικής στέγης.

Τέλος, υπογράμμισε ότι η εφαρμογή της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων και των απογευματινών χειρουργείων έχει οδηγήσει σε αριθμό-ρεκόρ επεμβάσεων, σημαντική μείωση του χρόνου αναμονής και δραστική εκκαθάριση των λιστών, επισημαίνοντας ότι το ΕΣΥ γίνεται πλέον πιο αποτελεσματικό και αξιόπιστο για τους πολίτες.

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Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Χθες γίναμε μάρτυρες μιας ακραίας συντονισμένης δολοφονικής επίθεσης σε βάρος τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία ήταν ένας από τους στόχους της επίθεσης αυτής, μαζί με τον πρόεδρο της Διοικούσας της ΝΔ Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακείμοβιτς και τον πρώην βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης Σάββα Αναστασιάδη.

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Για μια ακόμα φορά εκφράζουμε όλοι ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια της Βάγιας Νέστορα.

Η τρομοκρατική ενέργεια αυτή ήταν μια άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με τον μανδύα μιας δήθεν ιδεολογίας σε βάρος τριών ανθρώπων απλώς και μόνο γιατί δεν συμφωνούν με την ιδεολογία τους.

Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις Αρχές. Θεωρούμε ότι οι έρευνες θα αποδώσουν σύντομα καρπούς και θα εντοπιστούν, τόσο οι φυσικοί, όσο και οι ηθικοί αυτουργοί και θα οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης για να κριθούν με τον αυστηρότερο και δικαιότερο τρόπο. Το μήνυμα που στέλνουμε είναι σαφές: Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει! Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί!

Νιώθω, όμως, την ανάγκη να πω και κάτι ακόμα.

Όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκούλες, τόση αξία έχει να πέφτουν οι μάσκες.

Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει επιλέγοντας, όλα αυτά τα χρόνια, να βαφτίζουν ως δήθεν «παρεμβάσεις» τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις αυτές κάθε φορά.

Όσοι βαφτίζουν «ακτιβισμό» τις καταλήψεις χώρων εντός και εκτός Πανεπιστημίων, σπεύδοντας πολλές φορές να προσφέρουν «ομπρέλα» πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες.

Όσοι, όταν μετατρέπονταν οι καταλήψεις σε βιβλιοθήκες, ήταν με τις βαριοπούλες.

Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλιών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις μολότοφ με το σκεπτικό ότι, όπως ανατριχιαστικά έχει ειπωθεί, είναι επικίνδυνες, ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος, ενώ, τάσσονται απέναντι σε κάθε παρέμβαση αυστηροποίησης του Ποινικού Κώδικα.

Αυτοί που επιτίθενται, με κάθε τρόπο, στις γυναίκες και τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας όταν κάνουν τη δουλειά τους, προστατεύοντας με αυταπάρνηση κάθε πολίτη και ψάχνουν να βρουν ψεγάδι σε μια αστυνομική επιχείρηση που έχει στόχο να μας προστατεύσει από πάσης φύσεως μπαχαλάκηδες.

Η πολιτεία, ανεξαρτήτως κομμάτων, για πολλά χρόνια ανέχτηκε τέτοιες συμπεριφορές, ειδικά από το ένα άκρο. ‘Αφηνε για δεκαετίες πανεπιστήμια υπό κατάληψη, τα οποία μετατρέπονταν σε ορμητήρια εγκληματιών. Ανεχόταν να καίγονται μεγάλες πόλεις για να μην ενοχληθούν οι φασίστες με τα καδρόνια. Η κοινωνία απαιτεί εφαρμογή του νόμου με τον αυστηρότερο και δικαιότερο τρόπο. Οφείλουμε να σκύψουμε το κεφάλι με σεβασμό στα τόσα θύματα δολοφονικών επιθέσεων και να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τον νόμο παντού: Σε δημόσια κτίρια, δρόμους, γειτονιές, πανεπιστήμια. Χωρίς εκπτώσεις και φόβο.

Από το βήμα της Βουλής, πριν από λίγο, η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως προανήγγειλε, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία:

*⁠ ⁠Καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την πάροδο της τριετίας, που προβλεπόταν στον Νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χηρείας μετά το νόμο αυτό.

*⁠ ⁠Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χηρείας μετά το νόμο Κατρούγκαλου, για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή.

*⁠ ⁠Προβλέπεται ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπως οι συντάξεις χηρείας, όπου η σώρευση των δύο εθνικών συντάξεων πηγάζει από διαφορετικά δικαιώματα.

Σε 1,126 δισεκατομμύρια ευρώ, έφτασαν οι πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων ξεπερνώντας τον στόχο, ο οποίος ήταν 1,060 δισεκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, φαινόμενα παραβατικότητας στην είσπραξη αγροτικών ενισχύσεων διερευνώνται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας και την ελληνική Δικαιοσύνη:

* 2.900 υποθέσεις βρίσκονται υπό διερεύνηση.

* Έχουν εκδοθεί 70 εισαγγελικές παραγγελίες για προκαταρκτικές εξετάσεις.

* Η εκτιμώμενη ζημία ανέρχεται σε 69 εκατ. ευρώ.

* Έχουν εξαρθρωθεί πέντε εγκληματικές οργανώσεις και έχουν ασκηθεί 1.151 διώξεις.

Το τρίπτυχο που χαρακτηρίζει πλέον το σύστημα των αγροτικών ενισχύσεων είναι η νομιμότητα, η δικαιοσύνη και η προστασία των πραγματικών δικαιούχων.

Ολοκληρώθηκε η πρώτη και μεγαλύτερη καταβολή της έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε οικογένειες με παιδιά, ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί.

Την ενίσχυση λαμβάνουν 948.000 δικαιούχοι για περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο παιδιά, με το συνολικό ποσό να προσεγγίζει τα 220 εκατομμύρια ευρώ.

Σημειώνεται πως για τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1 Ιανουαρίου 2025 έως και 31 Ιουλίου του 2026, το ποσό θα καταβληθεί έως την 31η Αυγούστου 2026.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι γονείς εξαρτώμενων τέκνων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου, και έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, επίσης προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

Το IRIS αποτελεί ένα πραγματικό success story της ελληνικής ψηφιακής οικονομίας.

* Σήμερα περισσότεροι από 4,6 εκατομμύρια πολίτες το χρησιμοποιούν για άμεσες μεταφορές χρημάτων μεταξύ φυσικών προσώπων, αριθμός αυξημένος κατά 760.000 σε σχέση με πριν από έναν χρόνο.

* Επίσης, 600.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις έχουν πλέον τη δυνατότητα να εισπράττουν άμεσα μέσω κινητού τηλεφώνου και ΑΦΜ.

* Και το 2025 η αξία των συναλλαγών μέσω IRIS έφτασε στα 10,9 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 70% σε σχέση με το 2024.

«Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν στην πράξη τα πλεονεκτήματα των άμεσων πληρωμών: συναλλαγές χωρίς χρέωση για τον πολίτη, με πολύ χαμηλή επιβάρυνση για τον επαγγελματία, αλλά και με ταχύτητα και απλότητα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης οικονομίας» τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του EUROGROUP Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ξεκίνησε η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 και οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου.

Κατά τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά η χρηματοδότηση του προγράμματος και έχει ενισχυθεί το ίδιο το επίδομα. Πρωτοβουλίες όπως αυτή, η ανάπτυξη νέων φοιτητικών εστιών και η ανακαίνιση των ήδη υπαρχουσών, αποδεικνύουν πως η Πολιτεία επενδύει συστηματικά στη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση.

Η Ενιαία Λίστα Χειρουργείων, που εφαρμόζεται πλέον σε όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, διασφαλίζει τον διαφανή και δίκαιο προγραμματισμό των επεμβάσεων βάσει ιατρικών, κοινωνικών και χρονικών κριτηρίων. Παράλληλα, τα Απογευματινά Χειρουργεία έχουν αυξήσει σημαντικά τη χειρουργική δυναμικότητα του συστήματος.

Ειδικότερα, το 2025 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 522.000 χειρουργικές επεμβάσεις, ο μεγαλύτερος αριθμός των τελευταίων ετών, με τον μέσο χρόνο αναμονής να διαμορφώνεται στις 5 εβδομάδες.

Μέσω του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων πραγματοποιήθηκαν 26.845 επεμβάσεις, εκ των οποίων οι 10.790 αφορούσαν περιστατικά με αναμονή άνω των τεσσάρων μηνών και οι 16.055 περιστατικά με αναμονή άνω των οκτώ μηνών.

Αξίζει να επισημανθεί πως αριθμός των ασθενών που ανέμεναν για ψυχρό χειρουργείο -άνω των τεσσάρων μηνών- από εκεί που ξεπερνούσε τις 90.000, κυμαίνεται πλέον στις 7.000. Έχουν εκκαθαριστεί όλες οι λίστες για το 2025 και γίνονται χειρουργεία που μπήκαν στη λίστα το 2026.

Το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται πιο άμεσο και πιο αξιόπιστο για τον πολίτη».