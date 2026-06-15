Πόσο κοστίζει πραγματικά να είσαι influencer στην Ελλάδα; – Τα έξοδα που λίγοι υπολογίζουν

Η ζωή ενός influencer για πολλούς ανθρώπους φαντάζει ονειρική, καθώς το πρώτο πράγμα που τους έρχεται στο μυαλό είναι τα ταξίδια και οι συνεργασίες με γνωστά brand. Πράγματι, αν κάποιος εξελιχθεί και φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο όντως μπορεί να έχει κάποια οφέλη μέσα από αυτό, ωστόσο η πραγματικότητα τουλάχιστον στην… αρχή, είναι αρκετά διαφορετική.

Ο εξοπλισμός

Πίσω από την κάθε ανάρτηση ενός influencer στα social media κρύβονται πολλές ώρες δουλειάς και έξοδα, τα οποία είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς. Αν και στην σκέψη φαντάζει πιο εύκολο, η πραγματικότητα είναι άλλη από αυτήν που μπορεί να έχει στο μυαλό του κάποιος. Ο εξοπλισμός είναι μόνο η αρχή, καθώς είναι απαραίτητο πάντα να υπάρχει ένα κινητό με κάμερα καλής ανάλυσης ή κάποια επαγγελματική κάμερα. Μάλιστα, για πιο επαγγελματικά βίντεο πολλές φορές απαιτείται και άλλος εξοπλισμός όπως φώτα, τρίποδο, μοντάζ κτλ, το οποίο μπορεί να αυξήσει ακόμα περισσότερο το τελικό κόστος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ρούχα και αξεσουάρ

Οι περισσότεροι έχουν στο μυαλό τους ότι κάθε influencer λαμβάνει από διάφορα brands προϊόντα τα οποία με την σειρά του καλείται να διαφημίσει. Ωστόσο, στην αρχή κάτι τέτοιο δεν αποτελεί τον κανόνα, καθώς πολλοί είναι εκείνοι που αγοράζουν μόνοι τους τα προϊόντα που διαφημίζουν προκειμένου να “μπουν” στον χώρο. Έτσι, αρχικά μπορεί να χρειαστεί να ξοδέψουν (ανάλογα με το μπάτζετ του καθενός) εκατοντάδες ή ακόμη και χιλιάδες ευρώ.

Ταξίδια και έξοδοι

Πόσοι influencer κοινοποιούν στα social media βίντεο και φωτογραφίες από τις εμπειρίες τους σε διάφορα εστιατόρια, ξενοδοχεία κτλ; Πράγματι σε πολλές περιπτώσεις συνεργασίες καλύπτουν τα έξοδά τους, όμως και πάλι στην αρχή πολλοί δημιουργοί περιεχομένου πληρώνουν από μόνοι τους τις εξορμήσεις και τα ταξίδια τους. Έτσι, μπορεί να επιλέξουν να πληρώσουν αδρά μία παροχή όπως επίσκεψη σε ένα spa, βλέποντάς το ως πόλο έλξης μελλοντικών χορηγούμενων συνεργασιών.

Φυσικά αν αναλογιστεί κανείς τα συνολικά έξοδα που μπορεί να προκύπτουν είναι πολλά περισσότερα, αφού αρκετοί influencers πληρώνουν επίσης αρκετές περιποιήσεις που θεωρούν απαραίτητες για την δημόσια εικόνα τους. Το 2026 πολλοί είναι εκείνοι που έχουν καταφέρει πράγματι να μετατρέψουν τα social media σε ένα κανονικό επάγγελμα με μηνιαίο εισόδημα, ωστόσο άλλοι παρόλο που επένδυσαν πολύ χρόνο και χρήμα δεν κατάφεραν να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.