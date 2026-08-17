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Η αποκάλυψη της Νικόλ Κίντμαν για τον χωρισμό από τον Κιθ Έρμπαν: “Δεν το περίμενα, είχα διαφορετική εικόνα για το πώς θα ήταν η ζωή μου”

Η 59χρονη ηθοποιός παραδέχθηκε ότι δεν είχε «προβλέψει» τον χωρισμό τους

Η αποκάλυψη της Νικόλ Κίντμαν για τον χωρισμό από τον Κιθ Έρμπαν: “Δεν το περίμενα, είχα διαφορετική εικόνα για το πώς θα ήταν η ζωή μου”
EPA / BIANCA DE MARCHI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:59

Η Νικόλ Κίντμαν παραχώρησε μία άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη στην βρετανική Vogue και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο τέλος του γάμου της με τον Κιθ Έρμπαν. Η 59χρονη ηθοποιός παραδέχθηκε ότι δεν είχε «προβλέψει» τον χωρισμό τους, ωστόσο όπως δήλωσε η ίδια προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις αλλαγές με ψυχραιμία.

“Εντάξει, δεν το περίμενα αυτό. Είχα διαφορετική εικόνα για το πώς θα ήταν η ζωή μου, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα έχεις φανταστεί, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να προσαρμοστείς”, ανέφερε αρχικά η Νικόλ Κίντμαν.

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Νικόλ Κίντμαν, Κιθ Έρμπαν
ΕPA

“Κάνεις όλα αυτά τα σχέδια και έχεις όλες αυτές τις ιδέες για το πώς θα είναι τα πράγματα και μετά δεν είναι. Πρέπει να προσαρμοστείς. Προσαρμόζεσαι. Το μέλλον αυτή τη στιγμή μου είναι εντελώς άγνωστο”, συμπλήρωσε η Νικόλ Κίντμαν στη συνέχεια.

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