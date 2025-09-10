Γιώργος Λιάγκας – Μαρία Αντωνά: Μαζί στον γάμο του Πάνου Καλίδη και της Λεάννας Μάρκογλου (pic)

Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά εμφανίστηκαν μαζί στον γάμο του Πάνου Καλίδη και της Λεάννας Μάρκογλου. Μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο ταξίδια, το ζευγάρι βρέθηκε ξανά μαζί, αυτή την φορά για να δώσουν το «παρών» στο ευτυχές γεγονός.

Ο Πάνος Καλίδης και η Λεάννα Μάρκογλου παντρεύτηκαν μετά από 20 χρόνια σχέσης και τρία παιδιά, σε μια σεμνή τελετή στην Αθήνα. Η γαμήλια δεξίωση που ακολούθησε συγκέντρωσε συγγενείς και στενούς φίλους του ζευγαριού.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και η Μαρία Αντωνά, στενή φίλη της νύφης, η οποία, όπως φαίνεται και σε σχετική φωτογραφία που δημοσίευσε ο Χάρης Σιανίδης στον λογαριασμό του στο Instagram, συνοδευόταν από τον Γιώργο Λιάγκα.

Στο στιγμιότυπο, εκτός από το νιόπαντρο ζευγάρι, τον Γιώργο Λιάγκα και την Μαρία Αντωνά, βλέπουμε και τον γνωστό PR Manager. Η κοινή αυτή εμφάνιση πυροδότησε φήμες, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια επίσημη τοποθέτηση από τους ίδιους.

Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά δείχνουν να απολαμβάνουν ο ένας την παρέα του άλλου, και η εμφάνισή τους στον γάμο του φίλου τους, Πάνου Καλίδη, απλά το επιβεβαιώνει.

Δείτε παρακάτω την σχετική φωτογραφία: