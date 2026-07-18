Κίνα: Λαμβάνει μέτρα σχετικά με την εθνικοποίηση της British Steel από τη Βρετανία

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε σήμερα ότι θα παρακολουθεί προσεκτικά την εθνικοποίηση από το Ηνωμένο Βασίλειο της χαλυβουργίας British Steel, που τελούσε υπό κινεζική ιδιοκτησία, και θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα εφόσον χρειαστεί.

Η Βρετανία εθνικοποίησε την British Steel προχθές, Πέμπτη, αναλαμβάνοντας πλήρως τον έλεγχο της ζημιογόνου εταιρίας, που ανήκε προηγουμένως στην κινεζική ιδιωτική χαλυβουργία Jingye, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφαλείας.

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«Το θέμα έχει προκαλέσει εκτεταμένη προσοχή στην Κίνα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.

«Το πώς η Βρετανία θα χειριστεί το θέμα θα επηρεάσει άμεσα την εμπιστοσύνη των Κινέζων επενδυτών στο επενδυτικό κλίμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα καθορίσει τις δημόσιες αντιλήψεις στην Κίνα σχετικά με την αξιοπιστία της βρετανικής κυβέρνησης», ανέφερε.

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε επίσης τη Βρετανία να επιδιώξει αμοιβαία αποδεκτή λύση, περιλαμβανομένων διευθετήσεων για αποζημίωση. Η Jingye Steel δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θέλει η Βρετανία να την αποζημιώσει για τις απώλειες που υπέστη από την επένδυσή της στην British Steel.