Ολυμπιακός: Δυνατά φιλικά τεστ στην Κρήτη – Το πρόγραμμα του International Basketball Tournament Crete
Θα έχει την ευκαιρία να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα
Ο Ολυμπιακός θα δώσει για μια ακόμη χρονιά το παρών στο International Basketball Tournament Crete.
Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες μαζί με Φενέρμπαχτσε, Αρμάνι Μιλάνο και Ερυθρό Αστέρα αναμένεται να έχουν την ευκαιρία να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του τουρνουά:
Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου
18:30 Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας
21:00 Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε
Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου
18:00 Μικρός τελικός
20:30 Μεγάλος τελικός
πηγή στην Google
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