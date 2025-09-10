Πάνος Καλίδης: Παντρεύτηκε τελικά τη Λεάννα Μάρκογλου – Τα πρώτα στιγμιότυπα από τον γάμο τους

Ο Πάνος Καλίδης, και η αγαπημένη του, Λεάννα Μάρκογλου, αποφάσισαν να επισημοποιήσουν τη σχέση τους με έναν γάμο που έρχεται να επισφραγίσει μια κοινή πορεία 20 χρόνων. Το απόγευμα της Τρίτης, 9 Σεπτεμβρίου, το ζευγάρι ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας έχοντας στο πλευρό του τα τρία παιδιά του, καθώς και συγγενείς και φίλους.

Αν και το ζευγάρι επέλεξε να κρατήσει την τελετή σε στενό κύκλο, μέσα από αναρτήσεις φίλων στα social media, είδαμε στιγμιότυπα από την όμορφη τελετή.

Η δημοσιογράφος Μαρία Αντωνά, στενή φίλη του Πάνου Καλίδη, ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο βρίσκεται στο πλευρό του τραγουδιστή μέσα στην εκκλησία, δείχνοντας τη χαρά και τη συγκίνησή της για το ευτυχές γεγονός.

Παράλληλα, η Μαρία Καλάβρια κοινοποίησε μια φωτογραφία από την άφιξη της νύφης, Λεάννας Μάρκογλου, στην εκκλησία. Η makeup artist επέλεξε ένα κομψό, σατέν νυφικό σε άλφα γραμμή, ενώ τη συνόδευαν ο πατέρας της και ο γιος της, κάνοντας την στιγμή ακόμα πιο ιδιαίτερη.

Ο γάμος αυτός δεν είναι απλώς μια τυπική τελετή, αλλά το επιστέγασμα μιας μακροχρόνιας σχέσης που έχει αντέξει στον χρόνο και έχει δημιουργήσει μια πολύ όμορφη οικογένεια.

Μετά από δύο δεκαετίες κοινής ζωής και τρία παιδιά, ο Πάνος Καλίδης και η Λεάννα Μάρκογλου αποδεικνύουν ότι η αγάπη και η αφοσίωση είναι τα πιο σημαντικά συστατικά για μια ευτυχισμένη ζωή.

Τα πρώτα στιγμιότυπα από τον γάμο τους: