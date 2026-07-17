Trish Christakis: Ποια είναι η Ελληνοαμερικανίδα δημοσιογράφος που μίλησε ελληνικά με τον Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι

Ένα απρόοπτο και άκρως χιουμοριστικό σκηνικό σημάδεψε την επίσημη παρουσίαση του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μαϊάμι Χιτ, με πρωταγωνίστρια την Ελληνοαμερικανίδα δημοσιογράφο Τρις Χριστάκις, σε ένα στιγμιότυπο που έγινε αμέσως viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, η ρεπόρτερ του CBS απηύθυνε ερώτηση στον «Greek Freak» στα ελληνικά, ζητώντας του να αναλύσει τους λόγους που τον οδήγησαν να επιλέξει την ομάδα του Μαϊάμι για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του.

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Ο Αντετοκούνμπο επέλεξε να απαντήσει επίσης στη μητρική του γλώσσα, αφήνοντας προσωρινά στο «σκοτάδι» τους Αμερικανούς συναδέλφους τους.

Αντιλαμβανόμενος την αμηχανία της αίθουσας, ο κορυφαίος Έλληνας σταρ στράφηκε με χαμόγελο προς το ακροατήριο και αστειεύτηκε στα αγγλικά: «Μόλις της είπα ότι δεν τη συμπαθώ», προκαλώντας κύματα γέλιου στην αίθουσα.

Ποια είναι η Τρις Χριστάκις που «μάγεψε» το NBA

Η Τρις Χριστάκις δεν είναι άγνωστη στο αμερικανικό κοινό, καθώς οι αναρτήσεις της στο «Χ» (πρώην Twitter) προκαλούν συχνά αίσθηση στους κύκλους του NBA, με ορισμένους φιλάθλους να της έχουν αποδώσει χαριτολογώντας τον τίτλο «Greek Freak 2.0».

Μεγαλωμένη στο Σικάγο, η 32χρονη δημοσιογράφος σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Illinois Urbana-Champaign.

Εντάχθηκε στο δυναμικό του CBS News Miami τον Φεβρουάριο του 2022 και έκτοτε έχει χτίσει μια ισχυρή παρουσία στα αθλητικά δρώμενα της Φλόριντα, καλύπτοντας κορυφαίες διοργανώσεις:

NBA: Αγώνες και τελικοί των Μαϊάμι Χιτ.

Ποδόσφαιρο & MLS: Ρεπορτάζ της Ίντερ Μαϊάμι και κάλυψη της πορείας του Λιονέλ Μέσι, τον οποίο η ίδια θεωρεί κορυφαίο όλων των εποχών.

Άλλα αθλήματα: Κάλυψη των Miami Dolphins (NFL), αγώνων χόκεϊ (NHL), καθώς και των τελικών του κολεγιακού πρωταθλήματος μπάσκετ (March Madness).

Η αγάπη για το ποδόσφαιρο, τον Ολυμπιακό και την Ελλάδα

Η Χριστάκις έχει στενούς δεσμούς με τον αθλητισμό, καθώς έπαιζε ποδόσφαιρο από μικρή ηλικία, ενώ αστειεύεται συχνά λέγοντας πως αποτελεί μια… «επίδοξη επιθετικό της Εθνικής ομάδας των ΗΠΑ».

Μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα έχει αποκαλύψει επίσης τις οπαδικές της προτιμήσεις στην Ελλάδα, δηλώνοντας υποστηρίκτρια του Ολυμπιακού.

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Μακριά από τις κάμερες και τα γήπεδα, η Ελληνοαμερικανίδα δημοσιογράφος αφιερώνει τον χρόνο της στη γυμναστική, τα θαλάσσια σπορ και τον εθελοντισμό σε καταφύγια ζώων, ενώ φροντίζει να επισκέπτεται σταθερά την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές της διακοπές.