Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αυτός είναι ο λόγος που επέλεξε το “34” στο Μιλγούοκι – Γιατί θα φοράει το “7” με τους Μαϊάμι Χιτ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρουσιάστηκε επίσημα από τους Μαϊάμι Χιτ την Πέμπτη (16/7) εξηγώντας την επιλογή να φορέσει το “34” όταν έγινε draft στο Μιλγουόκι και γιατί με την μετακίνηση στην ομάδα της Φλόριντα άλλαξε και στο νούμερο “7” για την φανέλα του.

«Φορούσα το 34 γιατί η μαμά μου γεννήθηκε το 1963 και ο μπαμπάς μου το 1964. Από τα τελευταία ψηφία των γεννήσεων τους. Αν λοιπόν προσθέσεις το 3 και το 4 μας κάνει 7. Επίσης, η μαμά γεννήθηκε 7 Απριλίου και για αυτόν τον λόγο άλλαξα τον αριθμό μου» αποκάλυψε ο «Greek Freak» στους δημοσιογράφους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο λόγος που πραγματικά άλλαξα αριθμό είναι ότι νιώθω πως το 34 έχει πολύ μεγάλο βάρος, έχει πολλή ιστορία και, από σεβασμό προς τον οργανισμό που με επέλεξε στο draft και στον οποίο αγωνίστηκα για 13 χρόνια, αποφάσισα να αφήσω αυτόν τον αριθμό εκεί και να προσπαθήσω να ξεκινήσω ένα νέο κεφάλαιο. Νιώθω ότι το “34” έχει πολύ μεγάλο βάρος και κουβαλάει τόση ιστορία» πρόσθεσε.

Έτσι, όπως είπε «από σεβασμό προς τον οργανισμό που με επέλεξε στο ντραφτ και με τον οποίο αγωνίστηκα για 13 χρόνια, αποφάσισα να αφήσω εκεί αυτόν τον αριθμό. Ελπίζω να μπορέσω να αφήσω το στίγμα μου στο Μαϊάμι και να κάνω το 7 τόσο θρυλικό όσο το 34.Είναι κάπως σαν να κλείνει ένας κύκλος για μένα, ψυχικά και συναισθηματικά, γιατί αυτός ο αριθμός σήμαινε πολλά για μένα» ανέφερε ο Αντετοκούνμπο.

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το βίντεο-αντίο στο αγαπημένο του Μιλγουόκι

«Πιστεύω πως η πόλη του Μιλγουόκι είναι “blue collar” (σ.σ. εργάτες). Είναι μία πόλη ανθρώπων που δουλεύουν πολύ σκληρά κάθε ημέρα. Δίνουν όλα τα χρήματα που με κόπο έβγαλαν για να έρθουν και να δουν τα παιχνίδια των Μπακς. Να έρθουν και να νιώσουν κάτι. Να έρθουν και να είναι ένα κομμάτι μας» δήλωσε.

«Ελπίζω πως κατάφερα να τους εκπροσωπήσω, όσο καλύτερα μπορούσα. Ήμουν σαν εκείνους. Ήμουν παρών στη δουλειά, είχα την πρόθεση να κάνω όλη τη δύσκολη δουλειά, ακριβώς όπως εκείνοι. Εύχομαι πως φέρνοντας το τρόπαιο στην πόλη σήμαινε κάτι για εκείνους, γιατί για εμένα σήμαινε πάρα πολλά. Θέλω να το ακούσετε από το στόμα μου» τόνισε. ❤️ pic.twitter.com/x3dRX1StPE ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 6, 2026

«Το Μιλγουόκι θα είναι πάντα στην καρδιά μου. Είναι το σπίτι μου. Εδώ απέκτησα τα παιδιά μου. Η μαμά μου είναι εδώ. Ο πατέρας μου είναι εδώ. Τα αδέρφια μου έπαιξαν εδώ. Με έκανε τον άνδρα που είμαι σήμερα. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ, ποτέ. Δεν έχει σημασία που είμαι, το Μιλγουόκι θα είναι πάντα η πόλη μου, η ομάδα μου, η οικογένειά μου» κατέληξε.