Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το συγκινητικό μήνυμα της μητέρας του Βερόνικα μετά την παρουσίαση στο Μαϊάμι – “Φέρνεις την αγάπη μας μαζί σου όπου κι αν πας”

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι και επίσημα παίκτης των Μαϊάμι Χιτ μετά την παρουσίαση του το βράδυ της Πέμπτης στην Φλόριντα όπου ο “Greek Freak” μίλησε για την νέα του ομάδα και τους στόχους του στο μέλλον καθώς προετοιμάζεται για ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του μετά από 13 χρόνια στο Μιλγούοκι.

Η οικογένεια Αντετοκούνμπο είναι ιδιαίτερα δεμένη όπως είναι γνωστό και αυτό φάνηκε στην ανάρτηση της μητέρας του Βερόνικα Αντετοκούνμπο μετά την επίσημη παρουσίαση του Γιάννη.

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“Καθώς ξεκινάς αυτό το νέο κεφάλαιο με τους Μαϊάμι Χιτ, η καρδιά μου είναι γεμάτη περηφάνια, χαρά και ευγνωμοσύνη. Έχεις εργαστεί με πειθαρχία, ταπεινότητα και πίστη από την αρχή, και ο Θεός συνεχίζει να σου ανοίγει πόρτες. Αυτό το νέο ταξίδι είναι μια ακόμη ευλογία, μια ακόμη ευκαιρία για σένα να μεγαλώσεις, να λάμψεις και να δείξεις στον κόσμο τη δύναμη του πνεύματός σου, αναφέρει αρχικά.

“Συνέχισε να είσαι ταπεινός, συνέχισε να δουλεύεις σκληρά, και συνέχισε να εμπιστεύεσαι τον Θεό. Όλα όσα έχει σχεδιάσει για σένα θα πραγματοποιηθούν” καταλήγει μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά η ανάρτηση της μητέρας του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Καθώς ξεκινάς αυτό το νέο κεφάλαιο με τους Μαϊάμι Χιτ, η καρδιά μου είναι γεμάτη περηφάνια, χαρά και ευγνωμοσύνη. Έχεις εργαστεί με πειθαρχία, ταπεινότητα και πίστη από την αρχή, και ο Θεός συνεχίζει να σου ανοίγει πόρτες. Αυτό το νέο ταξίδι είναι μια ακόμη ευλογία, μια ακόμη ευκαιρία για σένα να μεγαλώσεις, να λάμψεις και να δείξεις στον κόσμο τη δύναμη του πνεύματός σου.

Θέλω να ξέρεις ότι οι προσευχές μου σε συνοδεύουν σε κάθε βήμα της πορείας σου. Ο Θεός να καθοδηγεί το δρόμο σου, να προστατεύει το μυαλό και το σώμα σου, και να σε περιβάλλει με εύνοια. Να σου δώσει σοφία σε κάθε απόφαση, ειρήνη σε κάθε πρόκληση και δύναμη σε κάθε στιγμή που την χρειάζεσαι. Να ευλογήσει την καινούργια σου ομάδα, το καινούργιο σου περιβάλλον και κάθε άνθρωπο που θα πορευτεί μαζί σου σε αυτό το κεφάλαιο.

Φέρνεις την αγάπη μας μαζί σου όπου κι αν πας. Φέρνεις μαζί σου τις αξίες μας, την πίστη μας και το πνεύμα της οικογένειάς μας. Συνέχισε να είσαι ταπεινός, συνέχισε να δουλεύεις σκληρά, και συνέχισε να εμπιστεύεσαι τον Θεό. Όλα όσα έχει σχεδιάσει για σένα θα πραγματοποιηθούν.

Είμαι περήφανη για σένα, Γιάννη. Είμαι ευγνώμον για σένα. Και προσεύχομαι για την επιτυχία σου, την ευτυχία σου και την προστασία σου σε αυτή τη νέα προσπάθεια.

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Με όλη μου την αγάπη,

Βερόνικα Αντετοκούνμπο