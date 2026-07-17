Γιάννης Αντετοκούνμπο στους Χιτ: Η απάντηση στα ελληνικά που προκάλεσε γέλια στην αίθουσα – “Της είπα ότι δεν την συμπαθώ”

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στο Μαϊάμι για την επίσημη παρουσίαση του μετά την ανταλλαγή μεγατόνων στο NBA που τον έφερε από τους Μπακς στους Χιτ στις αρχές Ιουλίου.

Απαντώντας σε ερώτηση της δημοσιογράφου Τρις Χριστάκις στα ελληνικά, ο Αντετοκούνμπο είπε ότι ο Μπαμ Αντεμπάγιο αλλά και ο Έρικ Σπόελστρα έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην απόφαση του να συνεχίσει την καριέρα του στους Μαϊάμι Χιτ, όπως και το γεγονός ότι σε αυτήν η πόλη είναι ζεστή και φιλική προς το πρόσωπο τονίζοντας πως έχει οικογένεια που μένει μόνιμα στη πόλη, ενώ εκεί γνώρισε και την σύζυγό του, Μαράια.

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Αφού ολοκλήρωσε την απάντηση του, και συνειδητοποίησε ότι κανείς στην αίθουσα δεν κατάλαβε τι είπε γιατί μιλούσε στα ελληνικά, ο 31χρονος σούπερ σταρ είπε στα αγγλικά: «Μόλις της είπα ότι δεν τη συμπαθώ», προκαλώντας γέλια στους παρευρισκόμενους δημοσιογράφους. Miami got a lot more Greek today! Welcome to Miami, Giannis 🇬🇷🔥 @Giannis_An34 pic.twitter.com/JtIjVWJWmO— Trish Christakis (@TrishChristakis) July 17, 2026

«Πιστεύω ότι η καινούργια σεζόν θα είναι σίγουρα δύσκολη. Οποιαδήποτε NBA σεζόν παίζεις με 82 παιχνίδια, δεν είναι εύκολο. Είναι μακρύ το ταξίδι, είμαι ενθουσιασμένος που έχω έναν παίκτη σαν τον Μπαμ δίπλα μου, που θα με στηρίζει και ξέρω ότι θα βγάζει πάρα πολύ βάρος από πάνω μου. Σίγουρα όταν κοιτάς τον πάγκο και βλέπεις έναν έμπειρο προπονητή σαν τον Έρικ Σπόελστρα κάνει την δουλειά σου πάρα πολύ πιο εύκολη, επειδή ξέρεις ότι θα σε βάζει στις σωστές καταστάσεις για να είσαι επιτυχημένος όταν παίζεις.

Το Μαϊάμι μαρέσει επειδή είναι μια πολύ family friendly πόλη, έχω οικογένεια εδώ που μένει χρόνια, γνώρισα την γυναίκα μου εδώ, είναι μια ζεστή πόλη και είναι καλό για εμένα όσο μεγαλώνω σε ηλικία. Γι’ αυτό διάλεξα το Μαϊάμι», είπε συγκεκριμένα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.