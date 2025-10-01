Φάνης Λαμπρόπουλος για Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν θα τη φλέρταρα, την βλέπω φιλικά»

Για τις αλλαγές στη ζωή του και τη νέα του τηλεοπτική εκπομπή μίλησε στην Κατερίνα Καινούργιου ο Φάνης Λαμπρόπουλος.

«Δεν ξεκουράζομαι, δεν κοιμάμαι, γιατί με δύο παιδιά δεν μπορείς να κοιμηθείς. Έχω χάσει κάποια κιλά γιατί την τελευταία φορά που πήγα τις εξετάσεις στον μικροβιολόγο, τις μπέρδεψε με του πατέρα μου και μου είπε ότι κάτι πρέπει να κάνω. Η εκπομπή θα έχει καλεσμένους και θα έχει και παιχνίδια. Δεν ξέρουμε πώς θα βγει. Δεν ξέρω πότε θα βγει στον αέρα, ούτε και άλλες λεπτομέρειες», σημείωσε ο Φάνης Λαμπρόπουλος.

«Δεν θα φλέρταρα την Κατερίνα αν δεν ήμουν παντρεμένος, δεν γίνεται. Όσο πιο όμορφος είναι κάποιος, τόσο πιο δύσκολο είναι για τον άλλο. Δυστυχώς, την Κατερίνα την βλέπω φιλικά», με το πάνελ της εκπομπής να μην αφήνει ασχολίαστη την ατάκα του παρουσιαστή.

«Ο Φάνης είναι ένα από τα πιο ταλαντούχα πλάσματα που έχω γνωρίσει», είπε η Κατερίνα Καινούργιου.