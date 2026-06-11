Πέτρος Συρίγος: Επέστρεψε με γύψους στα χέρια στη “Super Κατερίνα” – “Θα μαγειρέψω όπως μπορώ”

Με πολύ καλή διάθεση και με γύψους στα χέρια επέστρεψε το πρωί της Πέμπτης 11/6 ο Πέτρος Συρίγος στην εκπομπή “Super Κατερίνα” στον Alpha, μετά το σοβαρό τροχαίο που είχε με τη μηχανή του.

Η Κατερίνα Καινούργιου, με την οποία διατηρούν φιλικές σχέσεις, υποδέχτηκε θερμά τον γνωστό σεφ και συνεργάτη της.

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“Σας έβλεπα τόσο καιρό από το σπίτι και ήθελα να έρθω, δεν μπορούσα άλλο να κάθομαι. Θα μαγειρέψω όπως μπορώ, ήθελα να είμαι εδώ. Είμαι καλά δόξα τω Θεώ, είναι λίγο δύσκολα με τον γύψο αλλά συνειδητοποίησα πόσα πολλά πράγματα έκανα και είπα να κατεβάσω λίγο τα γκάζια. Θέλω ένα δίμηνο αποθεραπεία σίγουρα” ανέφερε ο Πέτρος Συρίγος.

Το βράδυ της Τετάρτης 10/6 ο σεφ έκανε μια ανάρτηση στο Instagram, όπου μιλούσε για το τροχαίο ατύχημα που είχε και για το πώς του άλλαξε τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα.

“Μου συνέβη ένα τροχαίο πριν από περίπου δυο εβδομάδες στο οποίο χτύπησα με τη μηχανή. Πετάχτηκε κάποιος από ένα στοπ, δεν θέλω όμως να μπω σε λεπτομέρειες. Μπορώ να το κάνω δραματικό και να πω ότι ήμουν πεταμένος κάτω, αλλά δεν χρειάζεται.

Αυτό το τροχαίο, λοιπόν, με έβαλε να σκεφτώ κάποια πράγματα αφού βγήκα από το νοσοκομείο και καθώς μένω στο σπίτι τώρα και δεν μπορώ να κάνω τίποτα απολύτως. Δηλαδή πως αλλάζει η καθημερινότητα. Από εκεί που έκανα χίλια πράγματα μέσα στην ημέρα, τώρα μπορώ να κάνω με το ζόρι ένα – δύο.

Όλο αυτόν τον καιρό σκέφτηκα ότι στο τέλος της ημέρας έχει σημασία να είσαι καλά και να είσαι υγιής. Με την ταχύτητα που τρέχω καθημερινά συνειδητοποιώ ότι πρέπει να κόψω γενικά ταχύτητα είτε στην καθημερινότητα μου, είτε στον δρόμο, είτε οπουδήποτε”.