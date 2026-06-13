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LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: Οι πρώτες εικόνες από τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση

Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης τη συνόδεψε στην εκκλησία

Δανάη Μπάρκα: Οι πρώτες εικόνες από τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση
DEBATER NEWSROOM

Τον σύντροφο της, Φάνη Μπότση παντρεύεται σήμερα, Σάββατο (13/06), η Δανάη Μπάρκα στη Μεσσηνία. Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας της, συνόδεψε την ηθοποιό και παρουσιάστρια στην εκκλησία.

Το ζευγάρι ήθελε να κρατήσει μυστικές τις λεπτομέρειες σχετικά με το μυστήριο. Ανάμεσα στους εκλεκτούς καλεσμένους του ζευγαριού είναι οι καλοί φίλοι της νύφης, Άρης Καβατζίκης και Μαρία Μπεκατώρου. Ο δημοσιογράφος ήταν εκείνος που μοιράστηκε στα social media τις πρώτες εικόνες από τον γάμο.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι η δεξίωση που έχει οργανώσει εδώ και καιρό η Δανάη Μπάρκα θα γίνει αμέσως μετά τον γάμο στην ξενοδοχειακή μονάδα που έχει η μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου.

Ο Άρης Καβατζίκης μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα συγκινητικό βίντεο, στο οποίο ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης πηγαίνει τη Δανάη Μπάρκα προς την εκκλησία, συναντούν τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς της και την παραδίδουν στον γαμπρό.

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