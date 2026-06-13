Κώστας Παπανικολάου: «Εγώ θέλω να συνεχίσω στον Ολυμπιακό – Δεν υπάρχει συμβόλαιο»

Πριν λίγες ημέρες ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου σήκωσε την κούπα της Euroleague και σήμερα, Σάββατο (13/06), έκλεισε τη χρονιά υψώνοντας μαζί με τους συμπαίκτες του στο ΣΕΦ την κούπα του πρωταθλήματος.

Μετά την απονομή, ο Κώστας Παπανικολάου μίλησε στην ΕΡΤ για την χρονιά που έκλεισε, για το συμβόλαιό του (έληξε) αλλά και για τον Παναθηναϊκό.

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Οι δηλώσεις του Κώστα Παπανικολάου

Για το κλείσιμο της σεζόν: «Ήταν μια εξαιρετική χρονιά, πάρα πολύ μεγάλη, με πολλά σκαμπανεβάσματα, αλλά είχαμε όλα τα μεγάλα πράγματα που χρειάζεται μια ομάδα για να κατακτήσει τίτλους. Βγήκαν διαφορετικά παιδιά μπροστά σε κατάλληλες στιγμές.

Ο Παναθηναϊκός είναι μια εξαιρετική ομάδα και η δύναμή του δείχνει πόσο μεγάλο είναι το κατόρθωμα. Γίνανε τρομερά παιχνίδια, με μεγάλη ένταση. Είχαμε σε καίριες στιγμές το καθαρό μυαλό, παίξαμε καλές άμυνες, βρήκαμε μεγάλα σουτ από πολλούς παίκτες και όλα τα πράγματα που γέρνουν τη ζυγαριά από την πλευρά μας.

Φώναξα τα τέσσερα παιδιά στην απονομή γιατί είναι σημεία αναφοράς, έκαναν εξαιρετική σεζόν και το άξιζαν 100%. Αφιερώνω το πρωτάθλημα στα κοριτσάκια μου, στην οικογένειά μου, στους γονείς μου, στον αδερφό μου, στη γιαγιά μου στο χωριό, σε όλους αυτούς».

Για το συμβόλαιό του: «Δεν είναι μόνο δική μου αρμοδιότητα. Πρέπει να μιλήσουμε με τους προέδρους. Δεν υπάρχει συμβόλαιο. Εγώ θέλω να συνεχίσω κανονικά».