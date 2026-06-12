Η Καινούργιου “κόβει” τη συνεργασία Ζαρίφη-Μαλέσκου πριν καν αρχίσει – “Το πιο αταίριαστο δίδυμο”

Αρνητική στο ενδεχόμενο συνεργασίας της Κατερίνας Ζαρίφη με την Ιωάννα Μαλέσκου εμφανίστηκε η Κατερίνα Καινούργιου, σχολιάζοντας τις φήμες που θέλουν να συνεργάζονται σε εκπομπή της απογευματινής ζώνης.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής της “Super Κατερίνα” στον Alpha, η Κατερίνα Καινούργιου εξέφρασε την άποψη πως οι δύο γυναίκες δεν θα ταιριάξουν καθόλου ως τηλεοπτικό δίδυμο.

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“Έλα τώρα, το εννοείς; Πιο αταίριαστοι δίδυμο δεν έχω ξανακούσει. Δε θα μου τραβούσε το ενδιαφέρον να τις παρακολουθήσω. Μου αρέσουν πολύ ξεχωριστά και οι δύο για να τις παρακολουθήσω, αλλά μαζί είναι αταίριαστες τελείως!” ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια του Alpha.

«Είναι πολύ άκυρη συνεργασία, δεν νομίζω ότι ταιριάζουν και σαν προσωπικότητες τα κορίτσια. Δεν θα ταιριάξουν ούτε πίσω από τις κάμερες» πρόσθεσε ακόμα.

Δείτε το βίντεο με τα σχόλια της Κατερίνας Καινούργιου: