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Κατερίνα Καινούργιου: «Βλέποντας πώς συμπεριφέρεται ο άντρας μου στην κόρη μου, τον ερωτεύομαι περισσότερο»

«Δεν ξέρω αν χάνεται η μαγεία του έρωτα», σχολίασε

Κατερίνα Καινούργιου: «Βλέποντας πώς συμπεριφέρεται ο άντρας μου στην κόρη μου, τον ερωτεύομαι περισσότερο»
NDP PHOTO
DEBATER NEWSROOM

Σε μία τρυφερή εξομολόγηση προχώρησε το πρωί της Τρίτης (09.06) μέσα από την εκπομπή της η Κατερίνα Καινούργιου αναφορικά με τη σχέση της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

«Τώρα που έχω γίνει κι εγώ μανούλα, βλέποντας τον άντρα μου το πώς συμπεριφέρεται στο παιδί μου και κοιτώντας την κόρη μου που μοιάζει πολύ στον άντρα μου, τον ερωτεύομαι ακόμα πιο πολύ.

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Δηλαδή, τον άλλο, τον αγαπάς και τον ερωτεύεσαι ακόμα πιο πολύ. Δεν ξέρω αν χάνεται η μαγεία του έρωτα όταν κάνεις παιδί, ίσως χάνεται το σεξουαλικό τον πρώτο καιρό. Είναι λογικό», σχολίασε η παρουσιάστρια.

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