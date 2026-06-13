Εξάρχεια: Σκότωσαν με τουλάχιστον τέσσερις σφαίρες τον 35χρονο στη μέση του δρόμου
Έφερε τραύματα στο κεφάλι από 9άρι όπλο
Θανάσιμα τραυματισμένος εντοπίστηκε το βράδυ του Σαββάτου (13/06) ένας άνδρας, περίπου 35 ετών, έπειτα από πυροβολισμούς στα Εξάρχεια.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, περίοικοι γύρω στις 21:00 το βράδυ άκουσαν πυροβολισμούς και άμεσα ειδοποίησαν τις Αρχές.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, και στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Εμμανουήλ Μπενάκη στα Εξάρχεια, εντόπισαν έναν νεκρό άνδρα, ο οποίος έφερε πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι με όπλο. Μαρτυρίες ανέφεραν ότι ο δράστης ήταν ένας και τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.
Στο σημείο εντοπίστηκαν πέντε κάλυκες, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας ώστε να διαπιστώσει τις ακριβείς συνθήκες του αιματηρού επεισοδίου.
Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, ο άνδρας δέχθηκε τουλάχιστον τέσσερις πυροβολισμούς από έννιάρι πιστόλι.
Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει αναλάβει τις έρευνες.
πηγή στην Google
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