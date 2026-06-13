Ομόνοια: Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση του 50χρονου – Ο οδηγός εξαφανίστηκε
Το θύμα αναρωτιέται «Ποιος του έδωσε δίπλωμα;»
Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Ομόνοια την Παρασκευή (12/06), με έναν 50χρονο να τραυματίζεται σοβαρά και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.
Το τροχαίο έγινε λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ, όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε, τραυμάτισε και εγκατέλειψε τον 50χρονο άνδρα ενώ προσπαθούσε να διασχίσει το δρόμο.
Το θύμα τώρα μέσα από το νοσοκομείο αναρωτιέται «Ποιος του έδωσε δίπλωμα;»
Στις εικόνες που προβλήθηκαν στο Star, έχει καταγραφεί η σοκαριστική στιγμή της παράσυρσης.
Κάτοικοι της περιοχής που είδαν τον τραυματία κάλεσαν το ΕΚΑΒ όπου έφτασε άμεσα και έγινε ΚΑΡΠΑ στον 50 χρόνο, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».
πηγή στην Google
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