Μαρία Κίτσου: «Δεν μετάνιωσα που μίλησα για την κατάθλιψη»

Η Μαρία Κίτσου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης της στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» που έδωσε με τον συμπρωταγωνιστή της στο θέατρο, Τόλη Παπαδημητρίου, και έκανε μία προσωπική εξομολόγηση.

Ειδικότερα, η ηθοποιός κατά την συζήτηση που είχε με τη Ναταλία Γερμανού μίλησε για την παράσταση που πρωταγωνιστεί ενώ αναφέρθηκε και στην κατάθλιψη που πέρασε.

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«Με βοηθάει ότι γυρίζω από την πρόβα και είμαι χαρούμενη. Πηγαίνω στη σκηνή με χαρά. Ανυπομονώ για το καλοκαίρι να βγούμε έξω και να κάνω μπάνιο στην πισίνα. Με έχει βγάλει από όποια θλίψη και κατάθλιψη. Αν και δόξα τω Θεώ, είμαι καλά. Είναι ευλογία», δήλωσε αρχικά η Μαρία Κίτσου.

Συνεχίζοντας να μιλάει για την κατάθλιψη που πέρασε η Μαρία Κίτσου παραδέχτηκε: «Έχω ξεπεράσει τις δυσκολίες. Δεν το μετάνιωσα που το είπα, γιατί ευτυχώς δεν είχα αρνητικά σχόλια. Αντίθετα, είχα μηνύματα και ιστορίες ανθρώπων, που είτε έχουν ζήσει παρόμοιες καταστάσεις και έχουν βγει από αυτό, είτε από ανθρώπους που δυστυχώς παλεύουν».

«Πήρα μόνο καλά μηνύματα και συμπαράστασης, ότι τους έδωσα θάρρος και ότι δεν είναι μόνοι τους. Κακά τα ψέματα, αυτή η επίπλαστη ευτυχία του Instagram δεν είναι αλήθεια. Όλοι αντιμετωπίζουμε πολλές δυσκολίες και απλά βγάζουμε τις καλύτερες στιγμές μας», πρόσθεσε η Μαρία Κίτσου στην ίδια συνέντευξη.

Σημειώνεται ότι η Μαρία Κίτσου και ο Τόλης Παπαδημητρίου περιοδεύουν φέτος το καλοκαίρι με την κωμική παράσταση «Οικογένεια Τσεκμέ».